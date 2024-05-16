天后王菲近年來鮮少於螢光幕前露面，而她私下作風也相當低調。不過多年來她被謠傳在北京擁有一間2.6億人民幣（約台幣12億元）的豪宅，而且陽台前還放置一尊佛像，讓不少粉絲前往當地朝聖，還意外成為打卡聖地。對此，設計師連忙出面澄清這並不是王菲家，但至今仍有不人誤會。

大陸網上過去曾有謠言指出，王菲住在位於北京一棟頂級豪宅的8樓，而且陽台上放置一尊2公尺高的佛像，吸引許多人慕名而來。但設計師早在3年前就發文澄清，「這不是王菲家，藏家另有其人，鄭路作品，十幾年交情了，十多年前這佛的效果圖是我做的」。只是儘管設計師澄清了，至今仍有不少人誤會並到該處打卡，甚至還發表旅遊Vlog介紹。

陸網曾謠傳王菲北京頂級豪宅，陽台有尊大佛像。（圖／翻攝自微博）

設計師曾發文澄清「這不是王菲家」。（圖／翻攝自微博）

這棟頂級豪宅「阿瑪尼公寓」，位於北京中央公園廣場附近，是由Giorgio Armani亞曼尼集團進軍大陸市場後所打造的。由於加入山峰、山脈、綠林等元素，所以每層平面形狀不同，沒想到是因為「王菲家陽台有尊佛」的謠言，意外爆紅成為打卡聖地。至於王菲真正的居所，有狗仔曾透露，她是住在北京前10名的豪宅，「那個別墅從大門開到家裡，開車都差不多10分鐘，那個別墅老大了（好大的意思）」。