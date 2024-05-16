高雄市立圖書館公開亮相2024全新3款閱讀提袋，由高雄在地知名插畫家Croter繪製。袋上繪製高市圖的行動書車、高市圖樣貌、以及高雄輕軌，讓交通和閱讀在童趣之下充分展現，提袋可愛的樣貌也讓粉絲敲碗表示「好想要！」

高雄市政府文化局局長王文翠表示，閱讀提袋自推出至今結合借閱活動已吸引破70萬冊的借閱量，兌換量甚至高達1萬7000多個，顯見深受民眾喜愛。本次閱袋圖樣的邀約繪師更是選擇高雄定居的插畫家Croter，由他的設計中呈現獨特的高雄在地意象。今年在高雄市40間圖書分館更是策畫了「以人為本、友善通行」主題巡迴書展，希望高雄市民朋友屆時能揹著「閱讀交通共好行」書袋，到圖書館借閱或參與相關活動，讓交通安全知識能夠更加貼近我們的生活。

高雄市政府交通局局長張淑娟強調，2024年「閱讀交通共好行－以人為本、友善通行」精神主軸，能夠與高雄市立圖書館人氣品牌「閱讀袋著走」文創品結合，可以讓讀者看到書袋就想到人本交通的精神，將閱讀、教育、實踐三個面向，潛移默化在生活中，這是非常有意義的交流。

高市圖代理館長林奕成說，本次推出的3款新閱袋，不僅有高雄市的重要交通設施─輕軌，也將日夜閱讀與圖書總館建築巧妙結合，更將高市圖深入市內各行政區推廣閱讀的利器行動書車，透過Croter的轉譯繪製在厚磅的帆布書袋上。每一款皆有繪者個人的小巧思，最後更有隱藏版第4款，將在今年的秋季盛事中亮相。

高市圖閱袋自推出即深獲讀者喜愛，每開館日皆有忠實粉絲排隊入館，就是為了能兌換閱袋，館方精心搭配限定的「閱讀『袋』著走」借閱活動，成功地達到推廣閱讀。「閱讀『袋』著走」活動，進行方式是由館員親自挑選分類出文學、運動、美學等等20種貼近生活的主題，每一類別隨機5本成為一個主題，一次帶走2個主題，豐富閱讀生活。活動期間每人每月限兌換1袋，兌換款式依現場為主，圖書借期與一般圖書相同。