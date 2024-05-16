行政院長陳建仁（第一排中）16日主持任內最後一次院會，結束後，率領內閣團隊在行政院中央大樓拍攝「畢業照」。（黃世麒攝）

行政院今天提內閣總辭案，行政院長陳建仁在行政院會通過該案後，率多位內閣成員在院前廣場拍攝畢業照，拍照結束後，行政院副院長鄭文燦也與政委、內政部長林右昌握手拍照合影，陳建仁則未多停留，隨即上樓，特別的是台中市長盧秀燕也特地北上出席陳建仁最後一場行政院會。

台中市長盧秀燕16日北上出席行政院會，離去時向媒體揮手致意。（黃世麒攝）

陳建仁今主持的行政院會是最後一場，會中將聽取蔡英文總統8年施政成果，回顧前瞻基礎建設、防疫成績、打詐行動綱領、道安改善等成果，並通過「內閣總辭案」，送交蔡英文批准，行政院下午將舉辦惜別茶會，而內閣總辭後，依照慣例，行政院將不再決定重大政策，僅處理例行性事務。

雖然內閣成員拍照後都不受訪，但面對媒體堵訪，詢問關於陸方制裁5名嘴，鄭文燦說，任何有助於兩岸更和平更對等更善意的方向，將給予支持，但不利於兩岸發展，且不符合自由民主原則的任何做法，我想傷害兩岸之間的互動，這些作法在台灣不容易獲得支持，希望能夠秉持互相尊重、善意對等的方向來走，這才是大方向。

另外，盧秀燕是六都唯一首長參加，她表示，今天是專程上來參加陳內閣最後一次院會，在行政院會有特別向陳院長、鄭副院長等部會首長表達致謝，陳院長1年半任期中，也適當解決台中建設問題，包括軌道建設等，因此特別上來表達感謝。

盧秀燕說，她同時邀請陳院長等部會首長，未來大家都還是朋友，多到台中走走，台中有很多好吃美食，也有濃厚人情味，將略盡地主之誼，也祝福陳院長和所有閣員身體健康、萬事如意。