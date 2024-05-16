《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》立法在即，在立委監督下，衛福部醫事司15日公開以細胞治療輔助治療實體癌的結果，人數最多的第4期大腸癌，存活天數中位數為677天，肝癌368天、胰臟癌344天，乳癌則因尚有過半病人存活，天數無法計算。醫事司強調，這並非代表細胞治療的「成效」，原因是癌症治療並非只單一方式，而是輔助治療、標靶治療等，且數據沒有對照組可參考。

衛福部2018年發布《特管辦法》，核准6大類自體細胞治療技術，適應症包含癌症、燒傷、退化性關節炎及膝關節軟骨缺損、皮膚缺陷等。由於癌症病患的治療成效遲遲未公開，在再生雙法立法過程中引起爭議，立委、民間均擔心，在欠缺成效資料時，病人可能會因資訊落差，花大錢買希望。

衛福部醫事司15日公開以細胞治療輔助治療實體癌的結果。（醫事司提供／林周義台北傳真）

衛福部醫事司15日公開以細胞治療輔助治療實體癌的結果。（醫事司提供／林周義台北傳真）

衛福部醫事司15日公開以細胞治療輔助治療實體癌的結果。（醫事司提供／林周義台北傳真）

醫事司15日公布細胞治療輔助治療實體癌的結果，首次接受細胞治療的癌症病人，收案時間為2019年5月。截至2022年底，完成完整療程人數共538人。由於死因統計結果只有到2021年底，在那之前，實體癌第4期的病人中，至少接受1劑細胞治療者共536人次，平均年齡58.3歲。

在人數較多的癌症中，治療第4期大腸直腸癌的病人共56人，存活天數中位數為677天。治療第4期肝癌的病人共36人，存活天數中位數為368天。治療第4期乳癌的病人共24人，因過半都仍存活，中位數上無法計算。而治療第4期胰臟癌者共19人，存活天數中位數為344天。

醫事司長劉越萍強調，這項資料並不代表細胞治療的「成效」，原因是癌症治療並非只採取單一方式，而是輔助治療。舉例而言，一肺癌患者，可能會接受化療、標靶治療，只要化療不成功，就可以接受細胞治療的輔助治療，且這些數據沒有對照組，只能病人自己跟自己比，加上死亡個案難追蹤，醫院雖有細胞治療資料，但死亡資料卻是在國家的系統中，因此只能統計至2021年底。