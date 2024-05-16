關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲349.88點，或0.88％，收在39,908點；標普500指數上漲61.46點，或1.17％，收在5,308.15點；Nasdaq指數上漲231.20點，或1.40％，收在16,742.3點；費半指數上漲141.1點，或2.87％，收在5,045.08點。

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。受惠美國勞工統計局公布4月CPI年增率由3.5％降至3.4％、符合市場預期，且核心CPI也由3.8％降至3.6％、創下近三年來新低。而且，零售銷售數據意外持平、未達到市場預期月增0.4％，相關訊息使投資人燃起9月降息希望，期貨市場預期降息機率突破5成，並激勵美股與美債市場同步走高。盤面上由AI為首的科技股族群領頭走揚，帶動美股三大指數同步創下歷史新高。

統一投顧分析，美國4月核心CPI年增下滑至3.4％，符合市場預期，聯準會主席鮑爾維持「不會升息」基調，美國十年期公債殖利率下滑4.35％之下，有利科技股評價，另外NVIDIA即將公布財報，6月Computex電腦展、蘋果WWDC大會即將舉行，為科技股再添動能。

整體來看，台股在類股輪動下沿5日均線緩步創高，技術面呈現多頭趨勢不變，指數有機會續創新高。操作上，聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、觀光航運、金融保險、高殖利率個股等族群為主。