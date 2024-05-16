台積電亞利桑那州晶圓廠在美國時間15日傳出意外，外媒報導指出，1名現場作業人員重傷，台積電稍早指出，1名外包商清運司機查看硫酸清運槽車時發生意外，該事件不影響營運或工程進行。

台積電日前宣布將在亞利桑那州興建第3座晶圓廠，在美國時間15日下午傳出傳出爆炸意外，台積電表示，事故原因為進場廢硫酸外包清運槽車異常，一名外包商清運司機查看時發生意外，救護車於第一時間將該員送往醫院。

並強調，事故原因由當地消防單位調查，該意外事故不影響營運或工程進行。