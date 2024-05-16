台美租稅協定，原本台灣預期6月可以完成簽訂，但是至目前為止，參議院卻遲遲未通過。財政部次長阮清華表示，因正逢美國大選，且因為是包裹式法案，正好卡在一個勞工減免稅的問題。
阮清華代財政部部長莊翠雲到立法院財委會備詢。
財政部國際財政司長丁碧蓮表示，針對以後與美國簽訂租稅協定，協定內會有資訊交換條文，初期會以個案資訊交換，雙方有默契之後，才會進一步自動資訊交換。
因此租稅協定生效之後，早期會只有個案資訊交換。
台美租稅協定，原本台灣預期6月可以完成簽訂，但是至目前為止，參議院卻遲遲未通過。財政部次長阮清華表示，因正逢美國大選，且因為是包裹式法案，正好卡在一個勞工減免稅的問題。
阮清華代財政部部長莊翠雲到立法院財委會備詢。
財政部國際財政司長丁碧蓮表示，針對以後與美國簽訂租稅協定，協定內會有資訊交換條文，初期會以個案資訊交換，雙方有默契之後，才會進一步自動資訊交換。
因此租稅協定生效之後，早期會只有個案資訊交換。
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