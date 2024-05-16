台中市副市長鄭照新與東海大學師生對談。圖/台中市政府提供

台中市政府致力推動智慧城市與青年安居，東海大學政治系近百名學生在黃信達與陳建仁老師規劃下15日訪問台中市政府進行移地教學，由副市長鄭照新率領市政團隊，與師生交流城市的數位淨零雙軸轉型及居住正義議題，促進學生們對政府政策推動和工作內容有更全面的了解，進而培養公共參與意識。

鄭照新表示，台中市人口已突破285萬，人口不斷增加顯現台中是蓬勃發展的城市，市府持續投入各項建設，如捷運藍線、市政路貫通到鄰近東海大學的台中工業區，及水湳經貿園區各大建設等，還有年輕朋友最關心的居住正義，在盧秀燕市長的努力下，台中市政府興建的社宅，已完工加上興辦中的社宅已邁入6590戶，並將持續加速推進，以1萬戶為目標等，打造兼具永續發展與居住正義的模範城市。

數位治理局長林谷隆指出，盧秀燕市長以「數位力就是城市的競爭力」推動台中市成為數位治理的智慧城市，市府傾力打造的數位市民平台「台中通」，整合多項便民服務，從線上申辦、支付繳費與好康優惠等，獲得熱烈迴響，下載量已突破239萬次，去年更斬獲多項國際大獎，展現台中邁向智慧城市的軟實力。

住宅發展工程處副處長陳靖怡表示，吸引青年扎根台中是台中市府重要的施政目標，市府全力推動社會住宅，台中好宅進度超前，市府已完工加上興辦中的社宅已邁入6,590戶，並將持續加速推進，以1萬戶為目標。同時，透過「台中市社會住宅17租」一站式入口網，提供便捷的線上申請、看屋等服務，打造更友善、更有感的社宅服務。

今日出席東海大學參訪活動，包括台中市副市長鄭照新、顏迺倫參議、數位治理局長林谷隆、新聞局長欒治誼、秘書處長謝佳蓁、住宅處副處長陳靖怡及近百位東海大學師生交流座談，東海政治系兼任講師、市政顧問郭達鴻也到場關心。