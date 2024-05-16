適逢報稅季，永慶房仲網「售屋房價即時算」網站，除了提供快速的房屋參考售價試算服務之外，也提供售屋稅費的試算功能和講解影片，幫助屋主了解各種房屋稅務問題。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，自從2016年《房地合一稅》上路之後，許多民眾都認為售屋的課稅標準就適用房地合一稅規範。但是實務上仍要看房屋的取得時間，來決定是繳納房地合一稅，還是財產交易所得稅。

屋主若是在2016年1月1日之後才買賣取得房屋，並於之後出售，則適用房地合一所得稅制，並依照不同的持有時間，而有不同的稅率級距。但如果在2015年12月31日之前就買賣取得房屋的賣方，房屋出售後則適用於財產交易所得稅規範。獲利部分要在下個年度5月申報綜合所得稅時，辦理結算申報。

為了幫助民眾掌握上述各種購售屋的稅務問題，永慶房屋「售屋房價即時算」網站整理房地合一稅、土地增值稅各種常見的問題和解答，其他在購售屋過程中所涉及的各項稅費，包括：房屋稅、地價稅、契稅／印花稅、重購退稅，在網站上也都有完整說明，更邀請專家拍攝影片，使複雜的稅務知識更簡易好懂，歡迎民眾多加利用。

永慶房仲網「售屋房價即時算」羅列各種常見稅費規範和計算方式，提供給消費者做參考。(圖/永慶房屋提供)

陳賜傑亦分享，現在上「售屋房價即時算」網站，除了體驗房價計算功能和了解稅務知識外，還能夠抽SOGO禮券！永慶房屋自4/15日至6/30日推出「良誠即時」抽獎活動，民眾只要在活動期間於永慶房仲網上的「售屋房價即時算」活動網頁，輸入自己位於永慶房屋雙北直營區的房屋門牌，體驗房屋售價計算功能，並留下雙北地區的通訊地址，就有機會抽到 SOGO 的千元禮券。

若是在活動期間委託永慶房屋售屋達90天以上，還能抽台北-雪梨、台北-北海道、台北-濟州雙人來回機票大獎，歡迎有意售屋的屋主，把握售屋「良誠即時」！