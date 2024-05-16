113年國中教育會考於18日、19日登場，嘉義區設5個考場，總計5630名考生報名，市府特別贈送嘉義市2715名考生祈福小物「金鑰祈福御守」，大業實中加碼送文昌帝君加持的「祈福包」，市長黃敏惠祝福考生「下筆有如神助，考的都會，猜的都對」。

市府教育處長郭添財指出，疫情去年已降級，會考相關試務應變及強制措施已取消，回歸疫情前標準作業程序，今年嘉義區設考場在嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工及東石高中5所學校。

17日將公布各考場平面圖及試場分配表，考生及家長可於17日下午3時至5時到考場認識環境，但不能進入試場。

會考進人最後衝刺，各國中團隊及家長會紛紛到孔廟、各寺廟為了考生祈求考運亨通，順利金榜題名，大業實中校友會理事長熊千綺與學校團隊特別準備文昌帝君加持的全嘉限定「祈福包」送給考生，祈福包裡有應試用的文具、御守、包中乖乖等祈福小物，豐富多樣，為考生集氣。

大業實中校友會理事長熊千綺與學校團隊特別準備「 祈福包」送給考生。（熊千綺提供／廖素慧嘉市傳真）

大業實中校友會理事長熊千綺送考生的「 祈福包」幸運小物豐富。（熊千綺提供／廖素慧嘉市傳真）

北興國中也為孩子準備包子、粽子、雞腿、銅鑼燒的幸福午餐，祈願考生能「獨占先機、眼明手快，包中第一志願」，「一舉銅鑼震天龍門躍，金榜題名天下知」。

黃敏惠表示，國中會考是孩子們學習生涯中首場大型考試，也是學習3年成果的試金石，期勉考生們以平常心應試，堅持到底，考前衝刺這幾天，要吃好睡飽，備妥應考用品，相信大家都能在考場上發揮最強的實力，祝福考生們考試順利。

市府表示，嘉義高中、嘉義女中及嘉義高工3個考場，已請台灣電力公司、自來水公司、警察局，協助考場的電力、供水、交通安全維護，會考當日就臨近考場的活動，也請各單位務必配合降低音量，相關工程暫停施工，維護考生最佳權益。