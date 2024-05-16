國發會公布2050年淨零碳排路徑圖，電力配比目標中，核能不在選項中，不過，台灣電力不穩、停電頻傳，總統當選人賴清德即將就職，準經濟部長郭智輝表示，核能是乾淨能源，允諾上任後儘速盤點能源政策；國發會副主委高仙桂16日赴立法院經濟委員會面對立委質詢缺電議題時指出，2026年再生能源達20％的目標一定要繼續執行，但整體的能源政策可以滾動式調整。

高仙桂進一步指出，近年台灣經濟成長率成長太快，AI產業發展下，用電量大增，等於分母增加、分子(再生能源供電)卻沒有辦法跟著成長，能源政策要滾動式調整才行。

國發會2050年電力配比目標，再生能源占60～70％，氫氣9～12％，火力＋碳捕捉與封存（CCUS）20～27％，抽蓄水力1％。立委呂玉玲也質疑，再生能源中太陽能扮演主要角色，若要達到國發會的目標，台灣哪有這麼多土地可以裝置太陽能板，再生能源短期達成目標不到一半，穩定供電對新政府來說是相當大的挑戰。

呂玉玲建議，除役的核一廠、封存的核四廠用地，可以引進芬蘭第三代核電機組；高仙桂表示，會納入建議，以穩定充裕的供電為目標。