高雄市議會國民外交促進會會長林智鴻15日造訪日本橫濱市議會，由日華親善橫濱市議會議員聯盟會長橫山正人與橫濱市議會副議長福島直子及議員坂本勝司、森泰隆、小粥康弘代表橫濱市議會出面接待，雙方針對港灣淨零碳排合作、經濟發展等議題交流，這也是繼去年11月後，再次交流深化雙邊關係。

林智鴻表示，橫濱市議會是高雄市議會的姐妹議會，去年11月橫山會長率團訪問高雄市議會，高雄市議會由議長康裕成率隊接待，雙方交流融洽。為了讓雙邊關係更為緊密，此次代表康裕成到訪橫濱，希望能表達姐妹議會的兄弟之情外，也感謝日本對於台灣403東部強震的關心與慷慨解囊。

林智鴻指出，高雄港跟橫濱港相同承載著國家經濟發展重任，更是兩國對外貿易的重要門戶，橫濱發展「橫濱港未來21」計畫，讓橫濱港成功轉型為繁榮的娛樂中心，而高雄港灣也從駁二、高雄展覽館、高雄海洋流行音樂中心、高雄旅運中心、輕軌成圓等建設完成，開始積極引入AI，發展充滿「智慧」的亞洲新灣區。

林智鴻說，高雄與橫濱雙邊城市港灣特性相似，未來面對2050淨零碳排的願景皆一致，橫濱目前已經積極推行海洋「藍碳信用額度」，結合地方政府、企業、漁民共同合作朝2050淨零碳排邁進。而高雄市去年通過淨零城市自治條例，並擬定出減碳目標，未來高雄與橫濱除了在經貿活動往來應該更緊密外，更可以推行港灣淨零碳排合作，碳權交易雙邊認證，共同為2050淨零城市努力。