民眾黨主席、台北市前市長柯文哲近日針對3大案爭議，連續公布3支影片反擊。15日晚間則是針對京華城容積獎勵案回應，柯文哲強調，都審會是合議制，自己無法左右，且當時威京集團的陳情案是「轉送辦理」而非「交代辦理」。對此，國民黨台北市議員游淑慧16日酸，柯之前才首次改口，說自己是「交辦」不是「指示通過」，結果現在又改口不是交辦是「轉送辦理」，「只能說黔驢技窮、無賴卸責，要記得他是市長，不是郵差。」

游淑慧指出，過去京華城爭議爆發時，針對京華城陳情案，外界直指柯「指示通過」，3日柯文哲還大動作舉行記者會，表示「指示通過」跟「交辦」意思完全不同，更揚言若外界再誤傳「不改正就一個一個告」。結果15日晚間公布的影片又改口了，表示他是「轉送辦理」而非「交代辦理」，並直言市議員抹黑他。

「這讓我想到總統府走私菸，發明是超買不是走私的梗。」游淑慧直言，市長隨便問一句話、隨便丟下一張指示，對下面公務員來說都是「奉交下」，都要認真辦理，過去常自比雍正的柯文哲，現在要裝路人甲？說自己只是「轉送」？「只能說黔驢技窮、無賴卸責……要記得他是市長，不是郵差。」

游淑慧也拿出當初都發局回應給威京集團的公文，內文明述「奉交下貴公司......」，白話文的意思就是奉上面交下貴公司，案子來源交代的清清楚楚。她也諷刺，過去曾處理過一個相當簡單的交通意外鑑定，交通大隊一開始說30天會有結果，但最後搞到50天，才給人家全文不到20個字的結論，「市長室交辦的案件呢？……7天…。」