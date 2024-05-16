28歲女星鄭靚歆（Jin）曾在節目《我愛黑澀會》、《全明星運動會》中現身，還有個美魔女媽媽胡文英。上月底，她與大5歲的德國籍老婆鄭采熙（Aky）完婚。最近她分享自己帶老婆上拉拉台節目聊性事的片段，她透露有次跟太太發生那檔事時太激烈，讓Aky舒服到像上天堂斷片，還一度意識不清差點要叫救護車。

鄭靚歆近日和太太Aky上節目《拉哩拉喳彎的LAND》分享愛愛時的荒唐經驗。鄭靚歆一開頭就表示自己是雙子座AB型，跟性愛有關的問題都可以問她。節目中聊到女女發生關係，高潮次數比男女生間發生關係還多，鄭靚歆跟老婆都同意舉圈。鄭靚歆更透露自己有位異性戀朋友，問到性事時她以為這位女生朋友每次都有高潮，但後來對方跟她承認這種事九成只有男生高潮，女生可能20次才有1次。

鄭靚歆表示，因為女生重視前戲，也清楚彼此敏感的部位，所以比較容易取悅對方，她和太太辦事時的目標是兩個人都要「高興」。聊到兩人之間發生的荒唐事，Aky承認是「有次她有點不見」，被指是「在最激動的時候去了Paradise」，放空了一陣子Aky才「回來」。

聞此，旁邊的主持人都叫鄭靚歆未來要開班授課，鄭靚歆也苦笑說自從有那次輝煌紀錄後，Aky每次都問「可不可以再到一次那個境界」，鄭靚歆則面有難色說：「到那個境界有點困難」。而聽說女女交往多年後就有可能陷入「死床」情況，鄭靚歆則表示確實很有可能，因為剛開始熱戀時有新鮮感，雙方都沒壓力、沒煩惱，久了兩人有許多生活雜事要處理，可能就不會把性事放第一，鄭靚歆還先幫Aky打預防針，預告自己未來可能難免也會這樣。