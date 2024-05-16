高雄檢警接獲日方通報後，今年1月至陳姓主嫌、許姓幹部等人住處搜索。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

台灣陳姓男子將「假檢警」詐騙手法「技轉」輸出至日本，多名日本人被騙得團團轉，成功騙走2127萬日圓，日本檢警事後與被害日人合作，在當地逮獲2名台籍車手並緊急轉知台灣，高雄檢警循線逮獲陳男等5名集團成員。高雄地檢署今偵結，依詐欺、組織等罪起訴陳男等在台5名幹部。

陳男見日本詐騙市場可開發，夥同另名陳姓幹部，先在台灣招兵買買，找來江姓、林姓男子（2人所涉案件分別在日本檢察廳及法院偵審中，現均羈押於日本看守所)）擔任車手，江男另招募黃姓男子（所涉案件業經日本法院判決確定，目前於日本監獄執行中）擔任車手，許姓、郭姓、謝姓男子則擔任集團在日本的幹部。

該集團主要還是設點在台灣，遙控日本當地的台籍車手拿取提款卡、存摺或取款，並安排住宿及交通路線事宜。

去年5月間，江男、黃男先搭機飛往日本關西地區，開始大玩「假檢警」手法，成功騙過多名日本人，事後拿詐得的提款卡或存摺，前往當地ATM提領款項，總計提領46次，合計提領2127萬元日圓，2個月後，2人前後遭日本警方逮獲。

未落網的林男則是今年1月16日搭機至日本成田機場，隔天立刻換上西裝，要從一名日本女子手中取走500萬日圓。林男與日本女子約定把現金掛在門把上，日本女子與當地警方配合，掛上一袋假鈔，成功引誘林男現身，日本警方當場將他逮捕，目前仍羈押於日本看守所。

高雄檢警接獲日方通報後，今年1月至陳姓主嫌、許姓幹部等人住處搜索，在租屋處查扣33萬元現金、57支手機，扣得非制式手槍2枝、彈匣4個、子彈11發，共拘提、逮捕3人到案。

今年3月，高雄檢警另循線逮獲郭姓、謝姓幹部，全案偵結，依詐欺、組織犯罪條例等罪將涉案5人起訴，其中陳男等4名核心幹部拘提時即被羈押禁見，隨案移審法院，將由高雄地院裁定是否接押。