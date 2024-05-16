賴清德520即將舉行總統就職典禮，蔡英文總統當天上午8點45分將向友邦元首等外賓握別，新任的正副總統賴清德、蕭美琴9點將由蔡英文陪同進入總統府大禮堂參加宣誓就職典禮，賴蕭隨後也在9點15分送蔡英文離府，賴清德預計在9點25分首度以總統身份，簽署行政院院長暨總統府、國安會祕書長的任命令。

第十六任總統副總統就職籌備會今天在總統府舉行行前說明記者會，由於斯洛伐克總理15日遭刺殺身中多槍，外界關注總統和副總統就職典禮的維安，對此，台北市中正一分局表示，這次維安按照規畫，分成由憲兵負責的總統府內衛區，以及中正一分局負責中衛區，這次就職典禮運用四個分局警力來維護，總共警力數大約在1100人左右。

總統府第三局局長丘高偉表示，總統府內相關活動從8點45分開始，蔡英文總統預計會在台灣晴廳，與來台參加慶典活動的友邦元首等外賓握手道別。

隨後蔡英文將陪同第十六任總統賴清德伉儷，以及副總統蕭美琴在上午9點進入大禮堂，參加宣誓就職典禮，在宣誓典禮結束之後，賴清德和蕭美琴預計上午9點15分陪同蔡英文總統走到門前的敞廳，並送蔡英文離開總統府。

賴清德隨即進入總統辦公室，簽署他擔任總統的第一份文件，任命卓榮泰擔任行政院院長、潘孟安擔任總統府祕書長、吳釗燮擔任國安會祕書長，並於9點30分在晴廳舉行三人的宣誓典禮，10點32分舉行總統府、國安會祕書長及國史館館長的交接儀式。

行政院副院長暨各部會首長在9點40分也將舉行宣誓典禮，賴清德和蕭美琴從上午9點55分開始接見外賓並接受致賀。