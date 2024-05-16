美國財政部當地時間15日公布的最新國際資本流動報告（TIC）資料顯示，統計至今年3月，美債前三大海外債主日本、大陸、英國的持有量繼續有所變化，呈現大陸減持，日本、英國增持表現。其中大陸3月減持76億美元美國國債至整體規模7674億美元，是繼2024年1月以來的連續第三次減倉。日本3月則增持199億美元美國國債，持倉規模達到1兆1878億美元、繼續為美國第一大債主。

大陸作為美國國債海外第二大債主，從2022年4月起，美債持倉一直低於1兆美元，並從2022年8月至2023年2月連續7個月減持美國國債；2023年3月增持203億美元美債，同年4月至10月再次「七連降」，同年11月、12月分別增持124億、343億美元美債。

而從今年1月起，大陸減持186億美元美債結束「兩連增」之後，2月再減持227億美元美債。

作為第三大美債債主的英國，3月單月則增持268億美元，讓規模增至7281億美元。

美國財政部報告顯示，3月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為1021億美元。其中，海外私人資金淨流入為303億美元，海外官方資金淨流入為717億美元。

同時，3月海外淨流入美國長期證券的資金規模為1784億美元，此前2月淨流入1457億美元。其中，海外私人投資者淨買入1522億美元，海外官方機構淨買入262億美元。包括海外投資組合通過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外3月總體淨買入美國長期證券1005億美元，此前2月為淨買入715億美元。