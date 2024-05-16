放假是上班或學生族最期待的事，一名網友表示，意外發現2262年「閏正月」，也就是說那年會有2次春節，這樣是不是就可以放2次年假？引起網友討論，起初不少人看了超興奮，但有網友潑冷水說，不管什麼節日，只要是因為閏月連續出現2次，一律都只休第一次。

一名網友在臉書社團《爆廢1公社》上分享，翻了日歷發現2262年「閏正月」，也就是說2262年會有2次農曆春節，所以是不是那年的上班族可以爽放2次年假，大家快規劃吧。

貼文引起網友討論，不少人興奮直呼「好幸福的感覺！」但也有網友表示，2262年距離現在238年，規劃什麼都沒用，只能等下輩子再享福，「已經不知道投胎到哪了」、「2262年，我都不知道投胎幾次了」、「來生再規劃就可以了」。

另有網友則潑冷水說，不管什麼節日，只要因為碰到2次，一律都只休第一次，過去就曾因為閏月的緣故，連續出現2次中秋節，當時就只有選放第一次，所以大家不要做白日夢了。