基隆一位泰籍女移工11日上午被發現棄屍在大武崙砲台的邊坡草叢，身中多刀慘死，現場血跡斑斑。原泰籍已歸化的林姓女雇主涉有重嫌，已被法院羈押。圖為乾凅血跡。（徐佑昇攝）

基隆一位泰籍女移工11日上午被發現棄屍在大武崙砲台的邊坡草叢，身中多刀慘死，現場血跡斑斑。原泰籍已歸化的林姓女雇主涉有重嫌，已被法院羈押。圖為女移工被推落邊坡。（徐佑昇攝）

31多歲泰籍女移工11日在基隆大武崙炮台的樹叢被發現身中多刀、失血過多身亡，同樣來自泰國的女雇主44歲林女（來台10多年，已歸化國人）涉有重嫌，基隆地院2日裁定羈押禁見。檢警在林女的臥房內，搜出死者生前穿戴的黃金項鍊、手鍊，初步研判林女為了劫財殺人，也與女移工在泰國姑姑受訪表示為財殺人說法一致。

檢警調查指出，受害女移工持觀光簽證來台逾期停留，後經友人介紹到同鄉林女家中做清潔工作，與獨居林女同住，但沒想到才工作5天，11日清晨6點半就被男友透過手機定位，發現女友遭人殺害後，遭棄屍大武崙炮台附近產業道路的邊坡。

據警方追查發現，女移工遇害前有乘坐林女的機車，但回程卻只有有林女，之後林女就一直未出門，因此認定林女涉有重嫌，向林女問訊後，由基隆地院裁定羈押禁見。

據了解，鑑識人員在林女當晚所穿衣服與林女機車手把上均發現血跡反應，經比對與女移工DNA相符，因此認定林女獨自騎車載女移工至大武崙產業道路旁後，持刀殺害女移工後棄屍。

檢警也在林女臥房找到女移工生前穿戴的黃金項鍊與手鍊，研判林女覬覦女移工先前工作所購入的黃金項鍊與手鍊，才痛下殺手。不過兇刀迄今未尋獲，而林女始終否認殺害才來住所工作5天的女移工，詳細案情仍有待進一步偵查確認。

死者姑姑接受泰國媒體採訪表示，死者有2個小孩，因工作請她照顧，之後死者來台灣工作曾擔任按摩師，金飾應是在擔任按摩師時購買的。

死者姑姑懷疑，林女恐怕是看上了金飾，才誘騙死者要上山採野菜，痛下殺手。至於死者的大體，家屬表示將在台灣火化，再把骨灰帶回泰國。