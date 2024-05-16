行政院長陳建仁今（16日）主持任內最後一次行政院院會，會中盤點蔡英文總統8年任內重要施政成果，盤點強韌經濟、幸福家園及民主台灣三大面向。行政院強調，政府8年來充分發揮「台灣軟實力」，深化與世界互動及合作，深獲國際稱讚與肯定，台美關係史上最好，全球各地挺台力道史上最大，大幅提升台灣國際能見度和地位，讓世界看見台灣。

陳建仁指出，2016年蔡英文上任以來，穩健領導下，行政團隊齊心團結，全力以赴推展各項振興經濟，有福國利民建設，有許多具體人民有感成果，本屆內閣不僅完成疫後特別預算、前瞻計畫推動，成果豐碩。

陳建仁說，儘管過去面對美中對抗、百年大旱、covid19疫情、俄烏戰爭、通貨膨脹等國內外嚴峻挑戰，但在全體國人努力下，攜手打造溫暖堅韌台灣，他也致贈小禮物給閣員，嶄新AI創新內閣將在520上路，請各部會傳承交接，讓政府施政無縫接軌。

行政院指出，在「強韌經濟」方面，政府推動「六大核心戰略產業」、「5＋2產業創新」、「投資臺灣三大方案」，優化投資環境，促使經濟、出口持續成長，8年來的平均經濟成長率高達3.15％，居亞洲四小龍之首。

除了各項基礎建設（包含前瞻基礎建設）成果豐碩，產業也成功轉型升級，吸引更多國際大廠來臺投資及優秀人才來台；能源轉型部分，光電和風電裝置相較2016年增約8倍，離岸風機從無到有，已安裝完成297座，目前再生能源發電量較2016年大幅成長110％。

行政院表示，在「幸福家園」方面，政府推動「0到6歲國家和你一起養」及長照2.0，幼兒照顧經費由原154億元提高至今年達1201億元，長照經費由原49.5億元，今增至876億元，成長超過17倍，受惠人數也由9萬人增至51萬人。

此外，政府已連續8年調整勞工基本工資，月薪已由2萬8元調升至2萬7470元，時薪更由120元調升至183元；另軍公教也調薪3次，累計調幅達11.4％，推動軍公教年金改革，促進年金財務永續，實現世代正義。

行政院指出，在落實居住正義方面，社會住宅直接興建加上包租代管20萬戶將於今年底達成，並且推出300億元中央擴大租金補貼專案、中產以下房貸戶支持專案，大幅減輕民眾生活負擔。

另為全面改善行人交通安全，政府推動道路交通安全基本法，並推出TPASS行政院通勤月票；打擊詐欺犯罪方面，「詐欺犯罪危害防制條例」草案在內的打詐新四法已送立法院審議。

針對「民主台灣」方面，行政院指出，全球民主指數報告已連續4年蟬聯亞洲第1，致力推動司法改革、轉型正義、婚姻平權，也同步修正性平三法，在守護民主及國家安全方面，以國機國造、國艦國造及強化全民國防等，建立國防自主和戰力。