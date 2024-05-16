南韓大勢女團aespa將於27 日以首張正規專輯回歸，而她們在13日公開先行曲〈Supernova〉，充滿AI科技感的MV及獨特曲風，讓粉絲相當驚豔。不過就在aespa首場回歸舞台預錄時，竟發生舞台著火意外。
aespa今（16）日凌晨到音樂節目《M Countdown》進行預錄，卻傳出火災；據現場粉絲透露，疑似是因舞台噴出火花後，濺到旁邊的紙片或塑膠物才著火。對此，官方出面解釋，是現場布景出問題導致，工作人員也在第一時間滅火並疏散人員，直到確認現場安全後才重新開放入場。
雖然這次意外並沒有任何人員傷亡，但aespa的預錄活動卻遭到取消。而上個月才進行氣胸手術的成員Winter傳出，疑似因吸入煙霧造成身體不適，需要休息無法再進行錄製，因此只有另外三位成員Karina、Giselle、Ningning上台向粉絲致歉，結束這次的舞台。
上個月SM娛樂發出聲明證實，Winter在首爾的醫院進行了氣胸手術，並表明會觀察她的恢復程度來安排行程。據了解，氣胸手術後需依照狀況住院2-3天，且完全恢復需要1-2個月時間，但5月的專輯回歸及6月將開跑的世界巡演，Winter都將出席。但如今發生意，粉絲擔心Winter的狀況，呼籲公司要多加注意成員的健康。
#Winter #aespa #火災 #M Countdown #打歌舞台
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。