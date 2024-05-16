國民黨立委徐巧芯住家因都更話題受關注，引來不少民眾到她在京華城附近的家參觀、逗留，網紅「四叉貓」劉宇更已成功跟台北市警局申請到5月18日徐家門口的路權。對此，徐巧芯預告，她一定會有因應的做法，強調「不要覺得我是一個會被霸凌的人」。

徐巧芯今（16）日接受廣播節目《千秋萬事》訪問時表示，對於四叉貓申請5月18日的路權，她態度一直都表達歡迎，她也主動向警方告知，只要依法行事，不要擔心。徐巧芯強調，她不反對此事，且到她家打卡是很低俗、噁心的事，她幹嘛要阻止，當這些人做的事無法得到認同，她何必要當煞車皮？就讓這些人做吧。

至於對此事是否有因應做法？徐巧芯也預告「一定會有，大家不要覺得我是一個會被霸凌的人」，強調她從來不是吃素的。

徐巧芯強調，大家不需要擔心她，也呼籲支持者不要去吵架。徐巧芯透露，日前的母親節活動她只去一場，但並非她不願跑行程，而是怕若有20個人挺她，1人來嗆聲，這20位支持者就會跟對方吵架，一旦有衝突，她也必須為此負責。