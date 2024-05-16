房市買氣持續熱絡，統計3月預售實價揭露數量已達1.3萬件，年增幅度62％，讓房仲業者直呼「買氣好的有點可怕」，馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書撰文指出，北台灣買氣最強的縣市非桃園市莫屬。

何世昌表示，從近期全台預售市場來看，第一季與第二季應該都會呈現「發爐」狀態，買氣續熱機率極高，北台灣最強的縣市則非桃園市莫屬，這部份符合他先前一直強調的房價鞍型區，將吸引北台灣資金與買氣持續流入。

至於台中，何世昌提到，台積電題材續熱，海線因品牌建商指標案開賣，價格再往上墊，但需注意海線房價是否已到瓶頸期，若要再往上，可能需要一段磨合時間，反觀烏日高鐵特定區價位偏甜。另外，十四期有多個品牌建商插旗，與水湳價差正持續收斂。

何世昌也很好看台南市的發展，尤其是南科周邊房市，今年預售屋成交價應能普遍站到4字頭之上，像LM特區、新和重劃區的前景都值得期待。另外，東區的平實營區和高鐵特定區都是可以布局的地方。

何世昌提到，雖然今年第一季台南、高雄受到推案量下滑的影響，使得成交量未能衝高，不過成交價格依然穩定走漲，由於台南、高雄房價基期低，因此，只要小小漲個2、3萬，漲幅就很可觀了。