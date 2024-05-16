拜登將對進口大陸電動車課徵100%關稅之後，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三表示，商務部預計在今年秋天，發布針對大陸聯網汽車擬定的相關規則，因為美國人的資訊與數據存在安全風險。

綜合外媒報導，雷蒙多提到，聯網車輛擁有上千種晶片與感測器，來自大陸的車輛使用大陸的軟體，有很多關於美國人的資訊回傳北京，他們可以知道駕駛人的行車習慣、目的地、以及你在車上說了什麼。

事實上，今年2月商務部就曾提到，會針對聯網車輛展開調查，主要是因為車輛收集有關駕駛人與乘客有關的大量數據，甚至利用攝影機或感測器紀錄美國基礎設施的特徵或細節。

雷蒙多拒絕透露即將出爐的新規定，僅暗示「如果路上有幾百萬輛汽車及軟體被禁用，你可以想像最災難性的結果。」此外，雷蒙多也回應，外界質疑大陸廠商可以透過墨西哥進口電動車以規避制裁的質疑。

雷蒙多表示，美國將採取一切必要措施，確保大陸不會利用墨西哥來規避這些新關稅。至於新規定是否涵蓋在墨西哥組裝的大陸汽車，雷蒙多強調，商務部會弄清楚相關事項，一切都在進行中。