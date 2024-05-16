放寬購房落戶的趨勢再次吹過多個城市。近日包括佛山、南京、杭州、瀋陽等多個熱門城市，都在通過購房落戶、優化積分落戶政策，以及放寬居住和就業落戶條件等方式吸引更多新市民，住房政策與人口、人才政策相結合正形成趨勢。58安居客研究院院長張波稱，除個別超大城市外的落戶限制會持續存在，預計未來絕大部分城市的戶籍都會放開。

廣東佛山13日發佈樓市新政，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的非本市戶籍人員，可以在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷，被認為是該地「購房入戶」的啟動。

根據中新網報導，同在5月，還有多個城市放寬了購房落戶政策。稍早11日南京市發佈《關於合法穩定住所落戶有關事項的通知》中提到進一步放寬落戶條件，擁有合法穩定住所且實際居住的非南京戶籍人員，可以直接辦理落戶。

杭州9日發佈的房地產政策則提到「優化積分落戶政策，在杭州市取得合法產權住房的非本市戶籍人員，可申請落戶。」雖然杭州市住保房管局表示不能片面理解為「購房即落戶」，但確實擬大幅提高自有產權住房的賦分權重。

將時間線拉得更長，根據中指研究院監測，近幾年約有20個城市發布購房即可申請落戶的政策，除杭州、南京、武漢等核心二線城市，還有金華、駐馬店、克拉瑪依等三四線城市。

甚至在買房落戶的基礎上，還有城市已邁出更大一步。瀋陽12日發布新政，提出取消積分落戶名額限制，放寬學歷落戶範圍，在瀋陽市租賃房屋、務工、就學即可落戶等新政，大大放寬了落戶條件。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，租房落戶是落實租購並舉住房制度建設的重要舉措。租房與買房要獲得同等化的公共服務，發展租賃才有實質性的意義。

中指研究院市場研究總監陳文靜認為，當前城市的競爭歸根結底是人口、人才的競爭。允許購房落戶、支持將住房政策與人口、人才政策相結合，一定程度對購房需求釋放也會起到促進作用。她表示，短期來看，各地對落戶限制進行放鬆或已成為重要趨勢；從中長期來看，人口、人才持續導入，將為房市提供更多需求，同樣利多房市發展。