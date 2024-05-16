準總統賴清德就職在即，立委徐巧芯今在立院外交及國防委員會詢問歐洲觀禮團最高層級為何？外交部常務次長陳立國指出，歐洲地區與我國有邦交的教廷將會派遣特使，至於其他邦交國，將會適時對外說明。

外交部、僑委會、國安局上午到立法院外交及國防委員會報告「中共海外統戰工作對我僑務推展與邦交維持之影響及應處作為」。

徐巧芯詢問，520就職典禮歐洲觀禮團中最高層級為何？

陳立國回覆，與台灣有邦交的教廷將會派遣特使觀禮，其他沒有邦交關係的則是會有國會議員出席。在其他邦交國方面，因為還有其他細節需要安排，最後在確定後會適時對外說明。

徐巧芯追問，有傳出美國前國務卿蓬佩奧將來台出席就職典禮，外交部是否掌握？而今年也是美國的選舉年，是否擔心需要選邊站？

北美司長王良玉指出，相關訊息外交部都有掌握，會適時對外說明，且昨晚美國在台協會（AIT）也已發布新聞稿指出將有跨黨派代表團代表美國前來觀禮，若有訪賓表達有意觀禮，只要有空間都會安排。