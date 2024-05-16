宜蘭縣林姓男子因心肌梗塞發作，國立陽明交通大學附設醫院以心導管手術並放置心臟支架治療，但林先生術後仍感呼吸急促，經院方評估後，林先生接受體外反搏治療（EECP），生活品質也隨著心臟功能改善而提升。

陽明交大附醫心導管室主任廖照峰解釋，體外反搏治療是一種非侵入性治療方式，通過利用壓脈帶於患者雙腿進行反向搏動；腿部通常被稱為人體的「第二心臟」，在體外反搏治療中扮演著重要角色，藉由增強「第二心臟」的功能，改善心臟冠狀動脈的灌流，降低心臟工作量。

廖照峰表示，治療過程無需住院，並可擴大微小的血管網絡來發展新的道路，尤其在堵塞動脈附近增加其血流，以非侵入性方式填入空氣與放掉的過程讓心臟更容易運作，加強血液循環。

院方說，體外反搏治療對於改善心衰竭症狀和生活品質已經得到廣泛研究證實，除了改善心臟功能外，體外反搏治療還對其他非心臟科疾病也有積極影響，如腦中風復原、自律神經失調、突發性的耳鳴或耳聾…等。

廖照峰強調，預防勝於治療，體外反搏治療縱然療效佳，但僅適合做為輔助治療，患者仍須遵循醫囑配合用藥且養成健康的生活習慣才是關鍵，對於有需要接受治療的患者可諮詢醫生評估。