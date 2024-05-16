準經濟部長郭智輝昨拜會立法院經濟委員會立委，對於核能直白說是「乾淨的能源」，允諾上任盡速盤點能源政策。對此經濟部16日發出聲明，幫郭解釋他只是依照國際標準說明，確實國際上對乾淨能源定義較廣，有涵蓋核電，但國內大廠響應參與的RE100倡議，綠能定義並不包括核能發電。

經濟部說明，立委詢問核能是否為綠能時，候任部長郭智輝依是照國際標準說明，核電不是綠能，而是乾淨能源（clean energy ）。至於國內許多大廠，包括台積電、鴻海等大型企業所加入的RE100綠電，確實並不包括核能，他只是就事實與國際標準向國會立委解釋。

該部進一步補充，依照國際能源總署與美國能源部考量減碳的效力，對於乾淨能源（clean energy ）的定義範圍較廣，在電力方面包括再生能源、採用 CCUS 技術的化石燃料發電、核能、電池儲能等都在其中；至於國內大廠響應參與的RE100倡議，其所定義的綠能則未包括核能發電。

經濟部重申，目前環境基本法第23條中明定，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，因此政府邁向非核家園的政策沒有改變。

至於國內有若干倡議核電廠繼續使用有等不同看法，經濟部強調，國內核電廠的使用期限、何時除役等步驟，都是寫在法律中的規範，作為行政機關，態度就是依法行政，對國會目前有修法後續不同討論，則表示尊重。