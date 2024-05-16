台北漁產公司旗下的台北魚市，即將於18日舉辦第2屆安心水產品嘉年華「海派美鮪魚您相育」活動，除了有黑鮪魚義賣會外，現場也會提供黑鮪魚、白蝦、烏魚及鱸鰻等多樣海鮮產品試吃。（台北漁產公司提供／丁上程台北傳真）

台北漁產公司即將於18日舉辦第2屆安心水產品嘉年華「海派美鮪魚您相育」，除了延續去年黑鮪魚食材義賣，這次更串聯各大優質水產業者及社福團體，共同推廣3章1Ｑ之台灣優質水產品及當令食材，落實企業社會責任。

漁產公司董事長鄭世維表示，今年度擴大活動規模，不僅邀請公益團體「陽光社會福利基金會」現場販售精美公益手作小物，更邀集台灣優質水產品廠商提供豐富多樣食材。

總經理施宜廷指出，這次的活動特別與上引水產攜手合作，選用當季新鮮黑鮪魚進行食材義賣，義賣所得將全數捐贈予社福團體。

本次活動規畫了豐富趣味的舞台表演，有唐氏症基金會的精彩舞蹈演出、大人小孩都喜歡的氣球秀，還有黑鮪魚、白蝦、烏魚及鱸鰻等多樣海鮮產品試吃，來現場打卡就送精美小物一份，完成闖關活動還有超值大禮包。

鄭世維說，「台北魚市」門市為回饋消費者的支持，更推出多檔促銷，消費滿500元即可獲得價值50元的折價券一張；消費金額達到1,000元以上，還有機會參與「雞蛋一把抓」活動，歡迎市民朋友於5月18日上午9時30分前往台北魚市活動現場共襄盛舉，體驗海鮮試吃、一起做愛心。