議員陳雅倫追查發現大埔轉運站屬保護區，但市府未申請就堆置垃圾。（陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真）

「罰到退場為止！」桃園欣榮焚化廠整改，桃園和龜山2區垃圾暫置大埔轉運站，引發居民抗議，議員陳雅倫追查發現，該地屬保護區，但市府未申請就堆置垃圾，斥市府不要帶頭違規，要求依法開罰。都發局指出，該地可供公用事業使用，但要申請，將依法開罰6萬元，環保局則強調是從過去沿用，已備妥文件會依法申請核准。

陳雅倫說，去年11月總質詢就提醒欣榮焚化爐整改期間恐爆發垃圾危機，務必透過區域互惠方式請雙北甚至其他縣市協助垃圾去化，豈料4月中旬靠著一張紙，就要把380噸垃圾丟龜山大埔轉運站，當地里長和居民都是上路前一周才知悉，過去隻字未提、閉口不談，痛批市府消極不作為、施政不透明、沒有誠信。

陳雅倫表示，過去多次提醒，大埔轉運站沒有良好排水設施、除臭和壓縮設備，不適合當垃圾轉運站，她追查發現，大埔轉運站座落於林口特定區都市計畫中的保護區，未申請根本不能暫置垃圾，雖然並非張市府上任才開始當轉運站，過去就是不合規的存在，但現況沒申請就是違規，要求都發局依法開罰環保局6至30萬，應該依法行政，不要帶頭違規。

「罰到退場為止！」陳雅倫說，大埔轉運站是過去時代的產物，如今環保意識抬頭，人口進駐成長快，垃圾處理應該與時俱進，她直指保護區根本不能蓋倉儲，就算送件申請也不能合法，力促大埔轉運站退場，強調環保局向環境部爭取3000萬改善並不符合地方期待，寧可當退場基金，要求提出退場期程表，她以朱立倫在新北市長任內一次退場多個轉運站為例，事在人為，只要調整清運策略，龜山垃圾車有機會只收一趟就直奔焚化爐，不用暫置轉運站。

市長張善政緩頰指出，大埔轉運站是過去沿用至今，爭吵申請程序於事無補，龜山民眾在意的是什麼時候可以遷走，但欣榮焚化爐路程太遙遠，清運一定會拖班，只要有距離的區域都免不了有暫存轉運站，會好好善用環境部補助的3000萬經費，以不要有臭味優先，長期遷移目標也是持續努力的方向。

環保局長陳世偉表示，去年3月就有預告今年4月會整改，事前也都有跟附近里長溝通，過去確實有說過大埔轉運站可以退場，但仍要評估找適當地點，辦理後續轉型規畫，畢竟從龜山到中壢焚化爐路程超過50公里以上，他強調目前都只是暫置，隔天立刻轉運出去，環境部已核定3000萬設置排水設施，也會以類似倉儲式隔絕臭味和觀感不佳問題。至於大埔轉運站於升格前即設置使用至今，為符合現行地目法令規範，環保局已依程序辦理申請。

都發局副局長歐政一則提到，都市計畫保護區依「都市計畫法桃園市施行細則」及「桃園市都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」得經容許後設置公用事業及所必需的設施使用。如有未經核准先行使用情形，將依都市計畫法暨相關規定辦理，可開罰6至30萬，得連續罰。