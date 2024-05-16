國1凌晨車禍！ 轎車追撞貨車「車頭削扁」 駕駛受困獲救 12:032024/05/16 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號轎車追撞貨車，車頭整個削扁。（新北市消防局提供／張鎧乙新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號轎車追撞貨車，車頭整個削扁。（新北市消防局提供／張鎧乙新北傳真） 國道1號南下39公里處16日凌晨發生一起車禍，警消到場發現一輛轎車追撞前方貨車導致車頭整個削扁，駕駛受困車內，第一時間使用破壞器材搶救，所幸駕駛幸運輕傷，詳細車禍原因有待釐清。 新北市消防局指出，16日凌晨2時許獲報國道1號南下林口一交流道前發生一起車禍，救護人員到場發現一輛白色轎車的車頭已嚴重變形，警消立即協助破門脫困，所幸患者意識清醒，頭部有些許撕裂傷，但對事發當下沒有印象，救護人員將患者送往林口長庚醫院治療，詳細車禍原因及責任歸屬仍待調查釐清。 # 國道一號 # 車禍 #轎車追撞 # 車頭削扁 #駕駛受困 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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