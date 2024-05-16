國道1號轎車追撞貨車，車頭整個削扁。（新北市消防局提供／張鎧乙新北傳真）

國道1號南下39公里處16日凌晨發生一起車禍，警消到場發現一輛轎車追撞前方貨車導致車頭整個削扁，駕駛受困車內，第一時間使用破壞器材搶救，所幸駕駛幸運輕傷，詳細車禍原因有待釐清。

新北市消防局指出，16日凌晨2時許獲報國道1號南下林口一交流道前發生一起車禍，救護人員到場發現一輛白色轎車的車頭已嚴重變形，警消立即協助破門脫困，所幸患者意識清醒，頭部有些許撕裂傷，但對事發當下沒有印象，救護人員將患者送往林口長庚醫院治療，詳細車禍原因及責任歸屬仍待調查釐清。