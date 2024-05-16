在遠百企業愛買人力資源部擔任經理的尹秀麗，負責產學專案已經有17年的時間，主要經手各學校的實習合作，透過各個學校不同的學習制度安排職業教育訓練，希望學生在愛買實習可以習得一技之長，並在面對顧客的過程中練習溝通技巧，在畢業後能夠找到一份好的工作。她認為企業實習的經歷，能提高孩子畢業後的就業機會，對企業、學校和學生而言，更是雙贏的選擇。

尹秀麗在遠百企業愛買人力資源部擔任經理，負責產學專案已經有17年的時間，她認為企業實習的經歷能提高孩子畢業後的就業機會，對企業與學校和學生而言是雙贏的選擇。（圖／中時新聞網攝）

豫章工商校長馬玉蘭表示，學校在103年曾與國立台北商業大學合作產業攜手專班，是全國唯一與流通百貨業的合作，也因遠東集團是流通百貨業，因此學生可以在大遠百、愛買、SOGO等單位做實習，更早以前也有實行就業導向專班，讓三年級學生可以到業界去實習，與許多學校不同的是，豫章工商擁有集團資源，讓學生有機會將理論與實際結合，也讓學生更了解時下產業脈動，希望培養學生「能帶走的能力」，畢業即就業。

豫章工商在103年曾與國立台北商業大學合作產業攜手專班，讓學生有機會將理論與實際結合，也讓學生更了解時下產業脈動。（圖／中時新聞網攝）

尹秀麗憶起第一次到豫章工商去做企業簡介時，詢問是否有人想到愛買海鮮課實習，當時全班只有何昀珅一人舉手，一問之下才發現，原來他熱愛釣魚，對魚類的處理也很熟悉，因此對海鮮課特別有興趣。何昀珅表示，自己是2018年透過豫章工商的就業導向專班進到愛買實習工作，他很感謝學校提供了多元的實習管道，也在過程中給予許多資源與協助。

新北市擁有全國最多的建教合作班，每年都有超過2000位的名額，提供學生更多元的選擇，透過學校與企業的產學合作，讓學生提早體驗職場環境，讀書之餘還能就業，提早取得進入職場的門票，適性發展，選所愛，好好讀，有前途！