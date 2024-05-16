江男於半年前在社群平台認識了1名鄭女，鄭用甜言蜜語誘使江男投資合資購房，江男直奔郵局欲匯款超過200萬元，經警方苦勸下才發現自己受騙。（中市警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

33歲江姓男子為菜商二代，半年前在社群認識1名化名「鄭羽田」的女姓創業老闆，網戀後鄭女謊稱與江男合購新屋做為兩人未來的愛巢，日前江男到金融機構欲匯款超過200萬元，經行員進一步聯合警方阻詐，江男心碎夢醒，家人也表示，差一點就成最昂貴的浪漫。

江男於半年前在社群平台Instagram上認識了1名自稱在經營公司，暱稱「鄭羽田」的女性。鄭女用甜言蜜語誘使江男投資合資購房，謊稱此為兩人未來的愛巢，江男深信不疑，立即到金融機構將在自己名下的存款全數提出，由於提領金額較大，行員主動對其關懷。

江男原計畫在5月13日下午至台中漢口郵局提取其新台幣120萬元定存及新台幣90萬元的人壽保險金，共計新台幣210萬元進行臨櫃匯款，幸好機警行員立即通報員警到場及時介入，並通知江男父親到場共同勸說，江男才意識到自己被欺騙，憤而取消匯款，且將鉅額現款交由父親保管，並保留其人壽保險，避免將錢財白白送給詐騙集團。

中市警二分局分局長周俊銘提醒民眾，不要輕信來自網路及通訊軟體的訊息，在進行網路交友時需提高警覺，並嚴格查證對方身份，避免成為詐騙的受害者。當面對任何可疑交易或投資提議時，民眾應撥打110或165反詐騙諮詢專線進行諮詢，或登入內政部警政署全民防騙網站以獲取更多資訊和支援。