最近房市熱度升溫，但也沒有好到「天天像過年」！根據今（16）日最新出爐的4月「住展風向球」，3月上演16年大驚奇熱絡黃紅燈，4 月的後329檔期，降回穩定綠燈；主要原因，是部分新案來不及拿到建造執照，或搭建完成接待中心，因此預售售屋推案的指標分數，明顯下降。

住展風向球中的六大構成項目，呈現「一升、三平、二降」。其中來客組數分數上升，持平的是新成屋戶數、待售建案個數、議價率分數，而預售屋推案量、成交組數分數下滑，整體分數為50.2分，雖比3月下修，但50分以上仍可判斷房市熱度高，除了今年3月外，先前「見5」，已是2022年的7月，當時在於疫情解封，建商大舉進場所致。

在4月的預售屋推案供給面上，推案量800多億元，比3月減近3成。住展雜誌發言人陳炳辰指出，建商一方面有趕不及申請建照或設置接待中心情形，另一方面看好價量後況，倒不急於一時。

而仍按計畫公開指標大案有台北市南港區的『國協天悅』、桃園市八德區『合雄大境』、新竹縣寶山鄉『宏道新竹帝寶6區 2 號』，還有台北市北士科重劃區破百億元商辦案『遠雄商舟』，另有10 多案，都是數十億元的量能。

至於新成屋戶數，仍在100多戶，與前月持平，再過不到兩個月囤房稅2.0就要登場，即便房市走熱，建商也無意硬碰硬，先建後售依然為特定區域或個案規劃，起伏不大。

陳炳辰指出，值得觀察的現象是，近期前進案場賞屋，儼然愈來愈流行，猶如樓頂揪樓下，成為全民運動。

在反應房市需求的來客數指標方面，住展追蹤的指標建案平均來客組數，每週約31.8組，較前月增約2.5組，當前房市熱況自然推升賞屋量。

而追蹤指標建案平均成交組數，每週約4.2 組，較前月減約1組，但相比這一年來每週至多 3組，還是很不錯的表現。

議價率分數持平，數據顯示議價幅度維持一成以內。

陳炳辰表示，買方殺紅了眼的搶房姿態，建商看在眼裡，不僅不必讓利，還不乏調價情況，反正有低首付特效藥，購屋族群對於高房價閉著眼吞，議價空間窄化不意外。

待售建案個數分數也持平，從前月的 1104 案，微減 23 案至 1081 案，呼應市況呈現一定結案量體，以桃園市狀態最佳，出於雙北市、新竹核心地帶的房價驚驚漲，彰顯桃園市比價效益與居住性價比，買氣水到渠成。