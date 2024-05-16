國民黨立委羅智強今在立法院司法及法制委員會質詢法務部常次黃謀信，沒有一個人像前總統陳水扁保外就醫還可以參加歡樂Party的案例；黃謀信說，依台中監獄、醫療單位診斷，參與類似活動有助改善健康，是依專業判斷。

羅智強說，他不會為難黃謀信「我也知道你的答案是什麼」，但希望黃「你舉出一個相近的保外就醫例子給我看就好」；他追問，陳水扁有38次延展保外就醫的紀錄，法務部都說台中監獄有審酌陳水扁參加民進黨周年慶歡樂派對等活動有助於醫療「一年在監所生病的人有多少？」「保外就醫參加派對是不是都有助於醫療？」

羅智強說，陳水扁的問題還不止保外就醫、特赦案，另有案件停止審判的事，也請黃謀信舉一個相似的案例給他參考；黃謀信回應，可能沒有一個個案是相同的。

羅智強指出，特赦後刑免了，目前陳水扁的官司有幾件？黃謀信回應，目前2個在高院停審、2個在地院停審；羅智強說，這是司法院審判的個案，特赦問題是蔡英文總統職權，是她憲法的職權，但是沒辦法特赦還沒確定的案件；黃謀信表示，如果停審原因消滅就要繼續進行。