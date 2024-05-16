搶攻高檔鐵板燒市場，「饗賓集團」宣布第11個餐飲品牌「旨醞」本月開業。饗賓表示，全新品牌「旨醞」以人生高潮迭起為料理主軸，以鮮動人，悉心挑選八珍稀品，直送港灣奢華活海鮮，挑選美國、日本頂級牛肉，與佳餚共舞，盼讓賓客於塵囂之上，細品人生。

坐看風起雲湧，眼前鐵板道道翻騰，正如人生滋味。鮑魚、龍蝦、北寄貝等極選頂鮮，從饗賓品牌首座活海鮮水槽取出，從生到熟，展現千姿百魅。「旨醞」以時光層層慢釀，多層次的味覺刺激、精心的用餐巧思，盼讓賓客品嚐五感所帶來的人生精彩感動。

坐擁山城絕美景緻的「旨醞」，於2024年5月21日試營運，座落新莊宏匯i-Tower 38樓，總坪數達198.09坪，設有60席座位及三間包廂。賓客走進溫暖拱型紅磚廊道，宛如穿梭汩動時光，而踏進「旨醞」眼前又豁然開朗，壯麗天地美景盡收眼底。

隨著日落光影變化，「旨醞」的日與夜是截然不同的氛圍，從燈光裝潢到食材器皿，每一處細節都呈現低調的奢華與用心。在這個空間中，不僅能享受到頂級美食，也能體驗到一場視覺與味覺的雙重盛宴，讓用餐成為一段精緻的感官旅程。

「旨醞」的午餐時間為11：30至14：30，定價2680＋10％；晚餐時間為18：00至21：00，定價3280＋10％，5月17日上午10：00起開放訂位。時光能醞釀美味，猶如人生片段千種滋味，無論極罕珍味抑或日常美味，都將於「旨醞」，荏苒演化嶄新風味。