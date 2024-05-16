馬國賢在2023年宣布與小16歲韓國籍女友結婚，並於同年迎接兒子「小太陽」出生，可謂是雙喜臨門。而馬國賢已經53歲，要養育新生兒是不小的考驗，近日他到《聚焦2.0》提及體能大不如前，爬樓梯或快走時容易上氣不接下氣，嚴重甚至胸口會出現刺痛感，讓他擔憂是否為心肌梗塞找上門，幸好慢慢調整呼吸後沒有大礙，也讓馬國賢意識到自己「確實有些年紀了」。

馬國賢與妻子婚前就達成協議，孩子出生後由夫妻倆自己帶，但親身經歷才知道工作與育兒兼顧真是苦不堪言，每天睡眠不足、體力成一大考驗。馬國賢從來不曾覺得自己有變老，直到發現爬樓梯會喘、胸口甚至出現刺痛感，難受的讓他直捶胸口，需要休息喘口氣才能慢慢緩解，才驚覺肺活量已大不如前，《聚焦2.0》節目現場特別邀請健身教練指導大家如何鍛鍊體能，僅短短2分鐘就讓馬國賢喘得面紅耳赤，直呼：「這是我16歲時在做的運動耶！」

馬國賢去年開心升格當爸爸。（年代提供）

有20多年菸齡的馬國賢為了兒子小太陽，決定要變得更健康，踏進家門前絕對不碰菸，也開始吃生菜沙拉維持體態，北榮胸腔部主任陳育民醫師提醒，「顧肺」已成全民運動，戒菸、拒吸二手煙是首要，生活也該隨時注意空氣品質，室內可使用除濕機及空氣清淨機過濾，最後則是保持運動習慣，透過有氧運動訓練肺活量，更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。