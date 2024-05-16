單親媽陳姓女子與人夫往來遭元配提告求償80萬，陳女辯稱是人夫在交友軟體自稱單身，還給她看配偶欄空白身分證，交往後因為遭人夫動粗申請保護令時，才發現人夫已婚身分，但新竹地院法官檢視陳女與人夫對話紀錄，竟是陳女勾勾纏人夫，判賠20萬元賠償給元配。

元配控訴陳女明知她先生是已婚身分，去年3月到7月之間，陳女與她丈夫發生含性行為之不正當往來關係，有出遊照片、親密、曖昧之LINE對話紀錄截圖，也有陳女與她先生在摩鐵等處發生性行為影片，陳女行為讓她與先生婚姻互信基礎蕩然無存，讓她精神受有極大痛苦。

陳女則辯稱與人夫於2023年3月初在交友軟體Pikabu認識，人夫於交友軟體感情狀態為「＃找交往對象＃積極脫單中＃單身」，自我介紹表明「希望有緣的妳是居住在新竹以北的單身女生」等語。兩人初次見面時，人夫曾經持配偶欄為空白之身分證給她查看，交往期間均確信人夫無婚姻關係。

陳女表示，後來因人夫多次動手毆傷她，去年7月報案申請保護令因為開庭才知人夫為有配偶之人，但後來人夫又跑去她工作的社區自稱無婚姻關係，但自己在知道交往對象有配偶之後，再無任何逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常往來之情事。

法官檢視陳女與人夫對話紀錄，發現人夫去年4月曾傳訊告知陳女：「我有老婆了，不要騷擾我、我很愛我老婆。」陳女則回應知情，人夫又傳訊表示：「那妳還騷擾我、我就說我有老婆了。」此外，陳女也曾傳訊向人夫詢問對方元配生日日期，法官認為陳女對人夫有妻室早已知情。

人夫則於審理時當庭提供身分證，證明發證日期為2022年9月，配偶欄記載為元配。陳女也未舉證證明人夫曾持無配偶欄記載之身分證供她查看，況且人夫早於去年4月即已告知被告其為有配偶之人，並願提供身分證供陳女查看，法官認為人女辯詞尚難憑採，判賠20萬元給元配。