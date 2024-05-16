刑警透露，以小指比劃K他命的分量，稱如圖所示的「一點點」在目前市場上已經高達價格5千元。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市一名37歲蘇姓母親前天在中和區一處汽車旅館，飲酒、拉K後，竟拿房間枕頭悶殺9歲女兒及6歲兒子，新北地院今（16）日裁定羈押禁見獲准。針對蘇女供稱長照壓力、經濟重擔而痛下殺手，一名刑警存有疑慮，比對目前市場上K他命的售出價格，並坦言：「一個扛著經濟壓力的單親媽媽，平常照顧兩個小孩的費用已經很高，更何況花錢買毒」，因此懷疑蘇女極可能是預謀殺人。

命案傳出當日，警方從現場查扣毒品K他命捲菸1支，及些許殘渣，法醫因此懷疑小孩生前曾被餵毒。警方認為，蘇女之前在經濟、精神上面對雙重壓力，警方認蘇女可能因為酒精與毒品的催化而情緒失控，不排除她預謀犯案的可能。

蘇女14日當晚在分局偵訊期間，精神恍惚，夜間偵訊一度停滯。直至15日上午，蘇女才向警方坦承，為了照顧罹癌的祖母而辭職，生活上面臨沉重的經濟壓力，母親節當天與家人爆發爭執後，一怒之下帶著兩個孩子入住位於中和的汽車旅館，並拿枕頭悶死一雙兒女。

對此，一名刑警表示，毒品通常是中樞神經抑制劑、興奮劑，服用者本身極大可能做出非本意的行為，「蘇女是否長期吸毒，這點暫時無法確認，但如果同時照顧小孩，還須花錢買下毒品，就以單親而言，根本無力負擔。」

「吸毒的人說話能不能信，一個已經依賴藥物、走頭無路的人，說什麼話都不意外。」員警進一步指出，蘇姓女子作為單親媽媽照顧一兒一女，並據警方從案發現場起扣的K他命而言，「雖然加煙吸食只要0.幾克，但1克現在外面行情大概1500。」

刑警以小指比劃K他命的分量，稱如圖所示的「一點點」在目前市場上已經高達價格5千元，而蘇女所買的應是有被稀釋過的散貨。刑警回憶，K他命的產地過去曾被起獲，價格一度出現暴漲，而毒蟲術語會說「一指」（台語），「咖啡包以前一包300，現在500起跳，這樣就能知道吸毒的人花錢有多兇」，並強調：「沒錢吸毒的接下來就是偷、竊、搶」，不排除蘇女說謊及預謀殺人的可能。

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