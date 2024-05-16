據「網信中國」微信公眾號15日消息指出，近日，大陸中央網信辦、農業農村部、國家發改委、工信部等4部門聯合印發《2024年數位鄉村發展工作要點》，部署9個方面共28項重點任務，包含以數位化守牢「兩條底線」，強化確保糧食安全數位化支撐，強化防止返貧監測和幫扶舉措，並設下今年目標像是農村寬頻接入用戶數超過2億、農產品電商網路零售額突破6300億元（人民幣，下同）等。

根據中新網報導，此次《工作要點》明確了工作目標，到2024年底，要讓數位鄉村建設取得實質性進展，包含數位技術保障國家糧食安全、鞏固拓展脫貧攻堅成果更加有力；農村寬頻接入用戶數超過2億；農村網路普及率提升2個百分點，農產品電商網路零售額突破6300億元，培育一批既懂農業農村、又懂數位技術的實用型人才，打造一批示範性強、帶動性廣的數位化應用場景等。

此外，該《工作要點》部署了9個方面28項重點任務。具體來但，第一是築牢數位鄉村發展底座。包括提升農村網路基礎設施供給能力，加大農村基礎設施改造升級力道；二是以數位化守牢「兩條底線」，包括強化確保糧食安全數位化支撐，強化防止返貧監測和幫扶舉措。

第三是大力推進智慧農業發展，如加強農業科技創新與應用推廣，提升農業全產業鏈的數位化水準服務。四是激發縣域數位經濟新活力。包括加快推進農村電商高品質發展，多措並舉推動農文旅融合發展，運用數位技術促進農民增收。

第五方面是推動鄉村數位文化振興。包括加快鄉村文化文物資源數位化，豐富鄉村公共文化服務數位供給。六是健全鄉村數位治理體系。包括穩步推進農村「三務」資訊化建設，提升農村社會治理數位化效能與智慧應急管理能力。

第七是深化鄉村數位普惠服務。包括著力提升鄉村教育數位化水準、增強農村數位普惠金融服務實效；八是加快建設智慧美麗鄉村如加強農村人居環境整治數位化應用，提升農村生態環境保護監管效能。

第九是統籌推進數位鄉村建設。包括加強跨部門跨層級協調聯動，健培養壯大鄉村數位人才隊伍，推進重點領域標準化建設，講好新時代數位鄉村故事。