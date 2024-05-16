充實山域及水域消防救災訓練，以及因應現代救災護需求，新北市城鄉局將新建完工的雙溪消防分隊廳舍南側國有土地，面積0.07公頃，辦理都市計畫變更由「住宅區」變更為「機關用地」，做為雙溪消防分隊訓練用地，並規畫作為水域搜救及空拍機訓練場地、車體破壞訓練場地及消防車長距離佈線訓練設施使用，全案興建工程費約200萬元，預計2025年完工。

城鄉局長黃國峰表示，鑒於近年來複合性災害層出不窮，新北市政府致力於充實各分隊各式消防車輛與救災器材設備，以因應現代救災需求，以雙溪消防分隊為例，早年因廳舍老舊不敷人員進駐值勤及各式救災車輛裝備器材使用，新北市政府於2022年通過雙溪消防分隊新址都市計畫變更案，新建消防廳舍刻正興建中，預計今年完工及啟用，另為充實山域及水域消防救災訓練機能，又於南側土地規劃完整訓練用地，爰辦理都市計畫變更，並於5月10日開始公開展覽。

計畫審議科許科長仁成指出，本次消防訓練用地共規畫4種訓練場地：水域搜救訓練場地、水域空拍機訓練場地、車體破壞訓練場地及消防車長距離佈線訓練場地，用以提升消防救災勤務與效能，並確保當地居民生命財產安全。