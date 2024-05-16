紅色轎車車頭嚴重毀損。( 民眾提供 )

台中市北屯區軍福十九路和旱溪西路口，今（16日）清晨5時57分發生一起車禍，李姓男子駕駛紅色轎車，行經閃燈路口處，與黃男駕駛的「瑞典坦克」白色VOLVO休旅車發生碰撞，休旅車當場翻覆「四輪朝天」，雙方駕駛皆受輕傷送醫。警方初判，雙方都違反閃光號誌，詳細肇事原因交由交通警察大隊分析研判。

警方調查，李男駕駛自小客沿軍福十九路快車道直行，往松竹車站方向行駛，黃男則自旱溪西路快車道直行，往東山路方向行駛，雙方在路口發生碰撞，猛烈撞擊之下，黃男車輛當場四輪朝天，車殼、零件碎落一地地，場面驚心動魄。

警方獲報趕現場，雙方酒測值皆為0，初步判斷，李男違反「閃紅燈」，需停車再開，黃男則違反「閃黃燈」，須減速慢行，詳細肇事原因交由交通警察大隊分析研判。警方呼籲，駕駛人行經路口應遵守號誌及標誌標線指示停讓，並減速確認無來車後才再通過路口，避免事故發生。