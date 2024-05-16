韓國動作片《犯罪都市4》上月26日在台上映至今票房飆破近3300萬，昨（15日）在韓上映第22天觀影人次也突破千萬，是韓國電影系列作中首次有3部作品皆破千萬觀影人次，同時是《犯罪都市》系列作最快破千萬觀影人次的作品，也是繼2019年上映的《雞不可失》後，最快觀影人次破千萬的韓國電影。

片中主角怪物刑警「馬錫道」獨到的拳擊風格，馬東石表示：「『馬錫道』是拳擊手出身的角色，因為我從小就是學拳擊長大的，才會這樣設定這個角色。在前2集中，為了呈現痛快的感覺，就使用較重擊的拳擊風格，看起來較不像一般的拳擊，所以在第3集中，就設計了較技術性、像真的拳擊一樣的動作場面。而本集則融合了這2種風格，打造出衝擊度更大的動作戲！」

馬東石也表示為了《犯罪都市》系列而重新好好地練習拳擊，更透露：「而且比年輕時更認真地接受訓練了！和拳擊手激烈地練習對打時，偶爾會有一隻耳朵聽不到的狀況，這反而成為了我的能量，覺得不繼續的話身體就會很痛！」《犯罪都市4》全台熱映中。