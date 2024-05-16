再次雙位數領先，但這次獨行俠沒有讓機會溜走，在東契奇的前10次出手命中6球的領軍下，全場31分、10籃板、11助攻大三元成績單，帶領達拉斯軍團104比92擊敗西區例行賽戰績最佳的雷霆，拿下天王山之戰後3比2聽牌了！

獨行俠與雷霆的G4之戰，達拉斯曾在領先14分的情況下遭到雷霆逆襲，雙方打完前四場戰成2比2平手。16日雙方移師至奧克拉荷馬，雷霆在主場出賽反而打得一無四處，反觀獨行俠不但掌握制空權，而且攻防兩端都相當出色，一路壓制雷霆的進攻端，讓亞歷山大顯得孤立無援。

東契奇擺脫前場手感欠佳的困境，此役22投12中，包含5記三分球，31分、10籃板、11助攻大三元成績單，而且只有3次失誤；德瑞克瓊斯19分，厄文12分，華盛頓10分、10籃板，利弗利11分、10籃板，獨行俠最多領先來到18分，然而就在第四節剩下9分31秒東契奇飆進三分球之後，獨行俠竟在4分鐘內一分未得，雷霆趁機發動10比0攻勢，將落後分數縮小至個位數。

關鍵時刻出現在剩下2分06秒，德瑞克瓊斯先來一記麻辣追魂鍋，然後又在東契奇的助攻下快攻雙手灌籃，幫助獨行俠取得13分領先，雖然雷霆頑強抵抗不肯認輸，可惜時不我予，亞歷山大無法力挽狂瀾，只能眼睜睜看著獨行俠帶著勝利返回達拉斯。

亞歷山大30分、6籃板、8助攻，霍姆格倫13分，托特12分、6籃板，傑倫威廉斯12分、6籃板，吉迪11分。