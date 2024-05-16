第35屆流行音樂金曲獎入圍名單公布記者會

第35屆金曲獎頒獎典禮將於6月29日（六）在台北小巨蛋盛大舉行，今（16日）下午 1:00舉辦入圍名單公布記者會，邀請曹雅雯、以莉．高露、米莎、JADE以及鶴The Crane擔任揭獎嘉賓，為觀眾揭曉今年度拿到金曲35門票的歌手們。據知今年共有303家廠商、1567張專輯、24078首歌曲報名，今年金曲獎有兩大變革，評審人數由90位增加到160位，期許晚間11點前結束典禮。

本屆呼聲較高的男歌手有林俊傑、熱狗（MC HotDog）、Marz23、裘德、許鈞、李浩瑋等。林俊傑曾榮獲金曲最佳新人以及兩座歌王獎座，去年再發行第十五張創作專輯《重拾_快樂》，有望角逐第三座金曲歌王。熱狗曾得過金曲最佳國語專輯獎，並在去年入圍最佳華語男歌手獎，這次他帶著《髒藝術家》強勢回歸，去年底更攻進台北小巨蛋開唱。

林俊傑2度榮獲金曲歌王。（圖／中時資料照）

熱狗入圍呼聲高。（圖／中時資料照）

Marz23（藝名阿夜）則是已故藝人安迪之子，首次推出個人專輯《不遠處》，日前在北美各大城市舉辦「不遠處WORLD TOUR」世界巡演。大陸歌手裘德和許鈞分別發行《裘德》、《期待集》，用細膩的唱功唱出自己的低潮與迷惘。

Marz23.（圖／Marz23臉書）

許鈞。（圖／許鈞微博）

女歌手部分，呼聲較高的則有王心凌、楊乃文、孫盛希、9m88、竇靖童、梁靜茹等。王心凌去年推出新專輯《BITE BACK》，一上架就奪下串流平台冠軍，最近更忙著舉辦2024「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」。曾榮獲金曲歌后的楊乃文，相隔4年推出最新專輯《Flow》，與伍佰、黃貫中、落日飛車、佛跳牆、傻子與白癡、I Mean Us、JADE、凹與山、守夜人、Crispy脆樂團等人合作，最近更辦「繆斯MUSE巡迴演唱會」。

王心凌。（圖／中時資料照）

楊乃文有望拿下第二座金曲歌后。（圖／中時資料照）

孫盛希去年迎接歌唱事業的新高峰，除了發行第六張新專輯《Boomerang》廣受好評、敲定2024年底的演唱會行程，還以《眼淚記得你》（Remembered）爆紅南韓，成為國際孫。9m88《Sent》有別於先前專輯走全英文、自己創作路線，這次不僅用全中文、台語演繹歌曲，收錄的＜決定不想你＞更邀請偶像陳綺貞跨刀寫詞曲。

孫盛希。（滾石唱片提供）

王菲愛女竇靖童繼承媽媽的好歌喉，去年發行首張國語專輯《春遊》，風格愜意、搞怪又有迷幻感。梁靜茹暌違4年推出新專輯《麋鹿》，由天王天后幕後推手陳澤杉掌舵監製。值得注意的是，梁靜茹過去已槓龜6次，到底能否再拚一次歌后，讓外界引頸翹望。

梁靜茹曾入圍六次歌后，網友都喊金曲獎欠她一座獎座。（圖／中時資料照）

【演唱類】

【出版獎】

■ 年度專輯獎

最佳華語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

世界 World／合作藝文有限公司﹙演唱者：大象體操﹚

你會永遠活在我的歌裡／賽蓮音樂有限公司﹙演唱者：蘇珮卿﹚

■ 年度歌曲獎

墮落 feat. Buddha Jump 佛跳牆《Flow》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：楊乃文﹚

家和萬事興《家和萬事興》／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：滅火器﹚

又到天黑《帶你飛》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：告五人﹚

但《瓦合》／黑皮國有限公司﹙演唱者：草東沒有派對﹚

樓上的房東《髒藝術家》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：MC HotDog熱狗﹚

離別總是那麼突然《離別總是那麼突然》／寬魚國際股份有限公司﹙演唱者：張惠妹﹚

■ 最佳華語專輯獎

Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：楊乃文﹚

期待集／十一音像有限公司（十一音樂）﹙演唱者：許鈞﹚

姿態／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：傻子與白痴﹚

帶你飛／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：告五人﹚

瓦合／黑皮國有限公司﹙演唱者：草東沒有派對﹚

裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：裘德﹚

■ 最佳台語專輯獎

簡單一句話／吃淂開音樂有限公司﹙演唱者：鄭平﹚

海海人生／晨安音樂有限公司﹙演唱者：青虫aoi﹚

家和萬事興／火氣音樂股份有限公司﹙演唱者：滅火器﹚

夜婆 Iā-Pô／創銘實業股份有限公司﹙演唱者：巴奈 Panai﹚

一路平安／滾石移動股份有限公司﹙演唱者：熊美玲﹚

五木大学／何樂音樂有限公司﹙演唱者：許富凱﹚

■ 最佳客語專輯獎

羊尾仔看詩／山狗大樂團﹙演唱者：林鈺婷﹚

遷徙／心流創藝有限公司﹙演唱者：葉穎﹚

繭的形狀／荒島文化有限公司﹙演唱者：邱淑蟬﹚

鎮妹 Zhin‘ Moi／親愛的音樂有限公司﹙演唱者：柔 米﹚

客耀／海韻音樂娛樂製作有限公司﹙演唱者：彭柏邑﹚

■ 最佳原住民語專輯獎

美式教育／年輕富有娛樂有限公司﹙演唱者：AZ李孝祖﹚

給幸福的一封信／婷婷爵士音樂工作室﹙演唱者：邱立婷、薩巴太魯閣兒童合唱團﹚

Vusam種子／斯納伊工作室﹙演唱者：舞炯恩加以法利得﹚

最好的日常 （Those Days）／歐開文化創意股份有限公司﹙演唱者：歐開合唱團 O-Kai Singers (葉微真、李湘君、葉孝恩、馮瀚亭)﹚

寶藏 Treasure／那屋瓦文化有限公司﹙演唱者：Makav 真愛﹚

女人島／阿洛無限有限公司﹙演唱者：阿洛.卡力亭.巴奇辣﹚

■ 最佳MV獎

delulu《delulu》／街聲股份有限公司﹙導演：秦梓銘﹚

Tokyo Calling《Tokyo Calling》／街聲股份有限公司﹙導演：Pennacky﹚

Bon Bon《SweetBox》／容易文創有限公司﹙導演：殷振豪﹚

GOOD LOOKING《GOOD LOOKING》／小白兔橘子有限公司﹙導演：自動鮪魚、亞歷三小﹚

社交恐懼癌《CHIN UP!》／環球國際唱片股份有限公司﹙導演：張傑邦﹚

Ho(l)e《Way out》／夢芝林有限公司﹙導演：Haoyan of America﹚

Runner Runner《RISE》／伊弗龐金有限公司﹙導演：陳仲宇﹚

【個人獎】

■ 最佳作曲人獎

許鈞／歌一切《期待集》／十一音像有限公司（十一音樂）﹙演唱者：許鈞﹚

林俊傑／願與愁《重拾_快樂》／就是俊傑音樂股份有限公司﹙演唱者：林俊傑﹚

草東沒有派對／但《瓦合》／黑皮國有限公司﹙演唱者：草東沒有派對﹚

周興哲／大人《麋鹿》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：梁靜茹﹚

黃韻玲／離別總是那麼突然《離別總是那麼突然》／寬魚國際股份有限公司﹙演唱者：張惠妹﹚

蔡依林、Richard Craker／Someday, Somewhere《Someday, Somewhere》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：蔡依林﹚

■ 最佳作詞人獎

武雄／有歲《有歲》／施文彬電音本舖﹙演唱者：施文彬﹚

李格弟／帽子裡的惡魔《柒》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：鳳小岳﹚

MC HotDog熱狗／樓上的房東《髒藝術家》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：MC HotDog熱狗﹚

葛大為／骨骼謝幕《裘德》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：裘德﹚

姚若龍／大人《麋鹿》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：梁靜茹﹚

楊肅浩、丁津、林秋離／秋離《一路平安》／滾石移動股份有限公司﹙演唱者：熊美玲﹚

■ 最佳編曲人獎

嘟嘟／A Dream of Bonnie and Clyde feat. JADE《Flow》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：楊乃文﹚

許鈞／期待集《期待集》／十一音像有限公司（十一音樂）﹙演唱者：許鈞﹚

ØZI、Ian Jeffrey Thomas、魯綱宇、張家誠／ADICA《ADICA》／新樂園音樂有限公司﹙演唱者：ØZI﹚

草東沒有派對／但《瓦合》／黑皮國有限公司﹙演唱者：草東沒有派對﹚

裘德、關浩德Walter、崔展鴻／胚胎《裘德》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：裘德﹚

黃少雍、王韻筑／圓《圓》／嗨庫文化傳媒有限公司﹙演唱者：蘇運瑩﹚

■ 最佳專輯製作人獎

黃浩倫、鄭平／簡單一句話／吃淂開音樂有限公司﹙演唱者：鄭平﹚

陳君豪／Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：楊乃文﹚

荒井十一／期待集／十一音像有限公司（十一音樂）﹙演唱者：許鈞﹚

韓立康／柒／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：鳳小岳﹚

蕭賀碩／繭的形狀／荒島文化有限公司﹙演唱者：邱淑蟬﹚

黃少雍、阿爆ABAO／寶藏 Treasure／那屋瓦文化有限公司﹙演唱者：Makav 真愛﹚

■ 最佳單曲製作人獎

W.LIN、周已敦／情勒《不遠處》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：Marz23、ØZI﹚

陳奕迅、林家謙／社交恐懼癌《CHIN UP!》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：陳奕迅﹚

黃韻玲／離別總是那麼突然《離別總是那麼突然》／寬魚國際股份有限公司﹙演唱者：張惠妹﹚

鶴 The Crane、SIRUP、Woo Hyun Kim／UMAMI《UMAMI》／孩子氣娛樂股份有限公司﹙演唱者：鶴 The Crane、SIRUP﹚

劉宗霖、許主携／伊的身邊已經有別人2023《伊的身邊已經有別人2023》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：許富凱、血肉果汁機﹚

熊仔、rgry／存活《存活》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：熊仔 feat. SOWUT & BR﹚

片山凉太、龍玟宏／一路以來《一路以來(電影《富都青年》主題曲)》／大元娛樂有限公司﹙演唱者：片山凉太﹚

■ 最佳華語男歌手獎

許鈞／期待集／十一音像有限公司（十一音樂）

林俊傑／重拾_快樂／就是俊傑音樂股份有限公司

Marz23／不遠處／華納國際音樂股份有限公司

MC HotDog熱狗／髒藝術家／滾石國際音樂股份有限公司

裘德／裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司

■ 最佳華語女歌手獎

楊乃文／Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司

孫盛希 Shi Shi／Boomerang／滾石國際音樂股份有限公司

9m88／Sent／爵士寶貝有限公司

蘇運瑩／圓／嗨庫文化傳媒有限公司

袁婭維／在與生俱來的不平衡裡／銀翼文創有限公司

■ 最佳台語男歌手獎

翁立友／刀馬旦／豪記影視唱片有限公司

鄭平／簡單一句話／吃淂開音樂有限公司

林俊逸／上好的一年／媒體棧國際行銷事業股份有限公司

蘇明淵／心內烏空／風潮音樂國際股份有限公司

許富凱／五木大学／何樂音樂有限公司

■ 最佳台語女歌手獎

巴奈 Panai／夜婆 Iā-Pô／創銘實業股份有限公司

熊美玲／一路平安／滾石移動股份有限公司

江惠儀／陷眠／九丸音樂有限公司

黃妃／十八般武藝／華特國際音樂股份有限公司

蔡家蓁／彼个秘密／時代創藝企業有限公司

■ 最佳客語歌手獎

林鈺婷／羊尾仔看詩／山狗大樂團

葉穎／遷徙／心流創藝有限公司

邱淑蟬／繭的形狀／荒島文化有限公司

林沛蕎／Chill 幻／大力文化股份有限公司

柔 米／鎮妹 Zhin‘ Moi／親愛的音樂有限公司

■ 最佳原住民語歌手獎

舞炯恩加以法利得Utjung Tjakivalid／Vusam種子／斯納伊工作室

廣財與老樂手／黑名單工作室 #3 《浮生錄：廣財與老樂手》／林廣財音樂工作室

雅維·茉芮 Yaway·Mawring／世界和我一起跳舞／風潮音樂國際股份有限公司

Makav 真愛／寶藏 Treasure／那屋瓦文化有限公司

舞思愛／美感 Harateng no Pangcah／愛玩音樂有限公司

■ 最佳樂團獎

滅火器（楊大正、鄭宇辰、陳敬元、柯志勛）／家和萬事興／火氣音樂股份有限公司

露波合唱團（王彥博、簡靖宣、洪晨、許丞皓、李權哲）／美麗新世界／谷威人有限公司

傻子與白痴（蔡維澤、鄭光良、李沂邦、徐維均）／姿態／相信音樂國際股份有限公司

告五人（犬青、雲安、哲謙）／帶你飛／相信音樂國際股份有限公司

草東沒有派對（林耕佑、詹爲筑、楊世暄、黃士瑋）／瓦合／黑皮國有限公司

大象體操（張凱翔、張凱婷、涂嘉欽）／世界 World／合作藝文有限公司

麋先生（吳聖皓、林喆安、余柏羲、張以諾、盧逸凡）／都是浪漫害的／相信音樂國際股份有限公司

■ 最佳演唱組合獎

青虫（黃柏翰、郭宏、吉尼）／海海人生／晨安音樂有限公司

歐開合唱團 O-Kai Singers（葉微真、李湘君、葉孝恩、馮瀚亭）／最好的日常 （Those Days）／歐開文化創意股份有限公司

尋人啟事（錢沛筠（DoDo）、錢姵文（Rere）、呂佳諭（掐玉）、陳信迪、孫晨銘（阿諾））／減肥計劃／尋人啟事樂團工作室

SmashRegz（呂士軒、張伍、史今）／三不管／任意門娛樂股份有限公司

Limi（白淩、呂旻）／自然現象／我害你聽音樂有限公司

■ 最佳新人獎

鄭平／簡單一句話／吃淂開音樂有限公司

鄒序／把水開著／瑞泉文嘉股份有限公司

王ADEN／Be a Lover／愛騰音樂有限公司

徐暐翔／躍／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

鳳小岳／柒／環球國際唱片股份有限公司

Makav 真愛／寶藏 Treasure／那屋瓦文化有限公司

Jocelyn 9.4.0／Jocelyn 9.4.0／華風數位股份有限公司

【演奏類】

【出版獎】

■ 演奏類最佳專輯獎

內建系統／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：傑瑞米·培爾特、里奇·古瓷、艾倫·梅德納爾、魯千千﹚

一種分析辣椒素的方法／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：dongyi﹚

美麗的灣／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：邱群、黃緊雋、達卡鬧、黃威、黃韻叡、黃煜程、胡哲睿、曹昌玄、盧品穎﹚

2023陳明章電影配樂三部曲／陳明章音樂工作有限公司﹙演奏者：陳明章﹚

無常定／宏揚國際有限公司﹙演奏者：劉㔻、蘇紫旭﹚

【個人獎】

■ 演奏類最佳專輯製作人獎

dongyi／一種分析辣椒素的方法／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：dongyi﹚

Ruby Pan 潘子爵、呂聖斐／沒問題少女／荒島文化有限公司﹙演奏者：Ruby Pan 潘子爵﹚

于飛／電影《封神第一部》原聲帶／滾石移動股份有限公司﹙演奏者：Gordy Haab、蒙柯卓蘭﹚

余佳倫、賴二川／at one／和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者：余佳倫﹚

高杰 J Geddes／繞．境／風潮音樂國際股份有限公司﹙演奏者：踢霹歐爵士大樂團﹚

■ 演奏類最佳作曲人獎

Plutato／賣火柴的小女孩《Pluto Potato》／明天的歌有限公司﹙演奏者：Plutato﹚

蘇郁涵／嗨高科技 Hi-Tech Pros and Cons《自由的姿態 （Liberated Gesture)》／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：蘇郁涵﹚

徐之晗／第一樂章｜長河漸落曉星沉《未來旅行》／海蝶音樂股份有限公司﹙演奏者：徐之晗﹚

Jo-Yu Chen／Walking Through Fear String Quartet+Piano《Walking Through Fear String Quartet+Piano》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演奏者：Jo-Yu Chen Featuring Richard Lin﹚

Matthew James Fullen／優雅如你《繞．境》／風潮音樂國際股份有限公司﹙演奏者：踢霹歐爵士大樂團﹚

【技術類】

【個人獎】

■ 最佳裝幀設計獎

鄭麗華／海海人生／晨安音樂有限公司

吳建龍／Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司

見本生物／姿態／相信音樂國際股份有限公司

盧翊軒、黃嘉宏／心內烏空／風潮音樂國際股份有限公司

劉悅德／Almost Human／華研國際音樂股份有限公司

【出版獎】

■ 最佳演唱錄音專輯獎

Flow／亞神音樂娛樂股份有限公司

（主要錄音人員：蔡周翰、沈冠霖、王永鈞、Brent Clark、錢煒安、葉育軒／主要混音人員：黃文萱、陳君豪、Caesar Edmunds／主要母帶後製人員：Matt Colton）

期待集／十一音像有限公司（十一音樂）

（主要錄音人員：林克昶、多斯／主要混音人員：林克昶、趙靖／主要母帶後製人員：三隻狗擠巴士、全相彥）

姿態／相信音樂國際股份有限公司

（主要錄音人員：陸希文／主要混音人員：陸希文、周冠儒／主要母帶後製人員：陸希文）

裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司

（主要錄音人員：洪士誠（小剛）、少天、邢銅、張宇涵、孟韜、李楊／主要混音人員：Matthew Sim／主要母帶後製人員：Alex Psaroudakis）

Sent／爵士寶貝有限公司

（主要錄音人員：蔡周翰、楊子霆、陳建良、鄭凱元／主要混音人員：蔡周翰、單為明／主要母帶後製人員：Stuart Hawkes）

■ 最佳演奏錄音專輯獎

Pluto Potato／明天的歌有限公司

（主要錄音人員：蔡周翰／主要混音人員：陳君豪／主要母帶後製人員：Alex Gordon）

內建系統／好有感覺音樂事業有限公司

（主要錄音人員：傑瑞米・凱斯／主要混音人員：大衛·達林頓／主要母帶後製人員：大衛·達林頓）

Exploitation Suite／禾廣娛樂股份有限公司

（主要錄音人員：Michael Perez Cisneros、Kevin Thomas／主要混音人員：Michael Perez Cisneros／主要母帶後製人員：Michael Perez Cisneros）

我的麻吉4個鬼（電影原聲帶）／黑馬映像電影有限公司

（主要錄音人員：蔡周翰／主要混音人員：蔡周翰／主要母帶後製人員：Robert Kleiner）

電影《幽暗小徑的鬼》原聲帶／卻而娛樂事業工作室

（主要錄音人員：葉育軒／主要混音人員：葉育軒／主要母帶後製人員：葉育軒）

【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

劉清池

鄭華娟