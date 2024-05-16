夏天外出最怕被蚊子叮，社群平台瘋傳一篇文章，呼籲民眾被蚊子吸血時不要拍打，「觸角會留在皮膚裡干擾人體，可能傳播傳染病。」對此台灣事實查核中心指出，蚊子吸血刺入人體的是「口針」，不容易斷裂在人體內；吸血的蚊子若帶有登革熱、日本腦炎等病毒，病原體會在蚊子口針刺進人體後，隨蚊子的唾液進入人體，跟拍打沒有關係。

過去社群平台曾瘋傳一篇文章，稱蚊子吸血時不能拍打，因為觸角會留在皮膚裡干擾人體，還會傳播傳染病。台灣事實查核中心澄清此訊息，國立中興大學昆蟲學系教授杜武俊表示，蚊子刺入人體的是口針，不是觸角，拍打正在吸血的蚊子，牠的口針也會跟著拔出來，雖然口針有可能因角度或力道關係斷裂在人體內，但不影響健康。

杜武俊表示，吸血的蚊子若體內帶有登革熱、日本腦炎、屈公病、瘧疾等傳染性病原，該病原體會在蚊子口針刺進人體後，隨蚊子的唾液進入人體，這時候打不打蚊子都沒有差異。

杜武俊說，被蚊子叮時不會知道牠有沒有帶傳染病，根本解決之道還是要隨時做好環境管理，避免蚊蟲孳生；同時做好個人保護，避免被蚊蟲叮咬。