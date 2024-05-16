32歲網紅Toyz（劉偉健）因販毒案遭判4年2個月定讞，今(16日)稍早他頂著平頭，穿灰色T恤，戴黑口罩和墨鏡到中檢報到。前一晚Toyz在直播中表情沉重，先前更多次崩潰痛哭，他首度開口給篠崎泫「女友」名分，今凌晨有網友酸篠崎泫反正先前也有兵變紀錄，這次當然也可以兵變，引來她痛批早被證實是假新聞，要網友不要說風涼話。

現年30歲的篠崎泫擁有32C豐滿上圍和甜美臉蛋，父親是日本人、母親是台灣人。篠崎泫原本是從母姓，國中時改從父姓，過去她被網友上傳照片到PTT表特版進而走紅，曾是女團Twinko成員。近期她和Toyz的戀情大方公開後，引來酸民說：「以前男友當兵時可以兵變，現在男友入獄當然也可以兵變哩」。

篠崎泫回應網友。（圖／翻攝自 Threads）

見此，篠崎泫生氣回應：「早就證實是假新聞，嘴人之前看完整報導可以嗎」，另有粉絲說只希望篠崎泫未來可以快樂生活，找到屬於自己的幸福，生活是自己的，相信她的選擇有她的原因，她也會願意承擔一切責任，輪不到外人插嘴，篠崎泫感動回應：「謝謝我的10年老粉樂」。

Toyz昨天在直播中表示和篠崎泫確實是今年才開始交往，因為怕拖累女友才沒公開，兩人過去是認識5、6年好友，先前他礙於自己有案子纏身才不敢追女方，今年克服萬難才在一起，他也替篠崎泫澄清對方不是為了他的錢，直言：「她（篠崎泫）要找有錢的，從台中排到台北吧，有更好的選擇」，並心痛女友單純又偉大，明白公開後的種種缺點，「我想她根本不需要承受這些，說她和一個毒販在一起，還要等對方2年」。

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