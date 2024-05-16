「無照律師」真人版！37歲江姓男子明明不是律師，卻幫某公司處理2件訴訟，並撰寫民事答辯狀，後來承審法官發現有異而東窗事發，桃園地檢署依違反《律師法》起訴。

美劇「無照律師」中，男主角雖然沒有律師執照，卻屢屢幫事務所處理案件。桃園地檢署調查，江姓男子2021年7月28日得知某公司與1名男子有確認僱傭關係的的訴訟糾紛，並以3萬9800元代價，約定該公司委任江男為公司寫民事答辯狀、出庭及對應法院，江男收款後，隨即擔任該公司與男子案件在桃園地方法院的訴訟代理人。

2022年5月5日，江男又得知該公司與同名男子有不當得利的訴訟糾紛，後來該公司委任江男，由江男擔任訴訟代理人，並收取2萬元現金，並撰寫民事起訴狀。不過承審法官覺得有異而東窗事發。

江男坦承擔任訴訟代理人。檢察官認為，江男行為未取得律師資格，意圖營利而辦理訴訟事件者，嚴重破壞司法威信，江男依違反《律師法》起訴。