據央視新聞報導，5月16日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普丁舉行小範圍會談。

習近平指出，尊敬的普丁總統，我的老朋友，歡迎你來華進行國事訪問。不久前，你宣誓就任新一屆俄羅斯總統，正式開啓第五個總統任期。我向你和俄羅斯人民再次表示衷心祝賀。相信在你的帶領下，俄羅斯國家發展建設一定能夠取得新的更大成就。

習近平表示，慶祝中俄建交75週年是貫穿今年兩國關係發展的主線。中俄關係已經走過四分之三個世紀，歷經風雨，歷久彌堅，經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範。這些年來，他同總統先生先後會面40餘次，保持著密切溝通，為確保中俄關係健康穩定順利發展作出戰略引領。今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護。

習近平表示，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。新徵程上，中方願始終同俄方做彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴，不斷鞏固兩國人民世代友好，共同實現各自國家發展振興，攜手維護世界公平正義。