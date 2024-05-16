林聿禪(資料照片)

行政院長陳建仁今天率內閣總辭，傳出蔡英文總統之後在17日將特赦前總統陳水扁。總統府發言人林聿禪今天在面對媒體詢問時表示，依照程序，蔡總統後續會針對總辭的公文做簽署，至於特赦，總統府現階段立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

總統府今天召開就職典禮行前記者會，林聿禪在會中接受媒體聯訪，對於此次來台參加典禮的外賓，部分國家傳出受中共施壓未派團來台，對此，林聿禪表示，總統府摯歡迎所有的外賓訪團來參加台灣520就職典禮，細節名單，還是由外交部來做進一步的說明。

國內政黨領袖出席部分，她說，府方從5月初開始就非常誠摯的致電，上周已正式寄出邀請函邀請國內包含縣市首長和主要政黨的黨主席出席這次的就職大會，也陸續收到出席回覆，國民黨主席朱立倫部分目前還沒有正式收到出席回覆，「我們還會持續誠摯的邀請他」。

媒體關切今天內閣總辭後，520前蔡總統是否將行使特赦權？林聿禪表示，今天在內閣總辭之後，依照程序，蔡總統這邊後續還會再做簽署，也會有發布的行政作業和流程，都是照程序來走，「我們很感謝所有內閣成員，在這8年一起推動很重要的政策」。

至於特赦部分，她重申，總統府現階段的立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。